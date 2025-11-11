El guitarrista granadino David Margam acumula cinco nominaciones internacionales en 2025

David Margam vive su año más internacional con cinco nominaciones y premios que reconocen su trayectoria como guitarrista, compositor y productor. El artista granadino ha ... sido confirmado como finalista al galardón de 'Instrumentalist of the Year' en los prestigiosos SoulTracks Reader's Choice Awards 2025 con sede en Detroit (Michigan, EE.UU.), unos premios donde el jurado Io forman los propios lectores de esta renombrada publicación especializada en soul y jazz contemporáneo.

Triple reconocimiento norteamericano en 2025

La nominación en los Soul Tracks Awards se suma a otros dos importantes logros en Estados Unidos. Margam aparece nominado junto a John Carey en la categoría de «Mejor Canción de Jazz» por el tema «Smile» en los 9th LDM Radio Music Awards, organizados por la prestigiosa emisora independiente LDM Radio con sede en El Bronx (Nueva York). Asimismo, compite como 'Breakout Artist of the Year' (Artista destacado del Año) en los Elite Music Awards 2025, que reconocen el talento emergente a nivel global.

El palmarés internacional de Margam se reforzó en 2024 cuando, por votación popular de oyentes y suscriptores, se alzó con el premio al Mejor Guitarrista de Jazz Contemporáneo en los Funkmania Radio Awards 2024.

Estos reconocimientos llegan en un momento de máxima creatividad para el artista, que actualmente ultima los detalles de su próximo álbum, 'Magnetic l. Esta obra, resultado de dos años de intenso trabajo (2024-2025), se ha forjado en un viaje creativo a Io largo de ocho ciudades entre Estados Unidos y Europa: Miami, Virginia, Chicago, Las Vegas, Atlanta, Roma, Villach y Granada.

En la grabación han convergido las interpretaciones y el talento de una ecléctica selección de productores y artistas internacionales: Carlos Camilo, Madz Johnson, Diego Calcagno, Jorge Pinelo, Horst Lippitsch, Lee Jones, John Carey, Roberto Vazquez y Andrés García.

Una trayectoria en ascenso

Guitarrista virtuoso y creador sin fronteras, David Margam ha consolidado su lugar en la escena musical con una fusión única de smooth jazz, funk y sonidos contemporáneos. Tras el éxito de su aclamado álbum debut «Immune» (2023), que conquistó las listas internacionales, 'Magnetic' se presenta como su proyecto más ambicioso, con lanzamiento previsto para enero de 2026 y que incluirá el tema 'Whispers' que ya le valió ser seleccionado entre los 10 Finalistas Oficiales en los Songwriting Awards 2025 de Londres.

La acumulación de estas cinco nominaciones y galardones en menos de dos años subraya la proyección global de David Margam Io posiciona como uno de los nombres españoles con mayor impacto en la escena internacional actual.