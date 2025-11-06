El guion de cine que Lorca escribió en Nueva York El Centro Lorca acoge una exposición de catorce artistas para imaginar cómo hubiera sido 'Viaje a la Luna', la película de Federico que nunca se rodó

Jorge Pastor Granada Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:55

«Cama blanca sobre una pared gris. Sobre los paños surge un baile de números 13 y 22. Desde dos empiezan a surgir hasta que cubren la cama como hormigas diminutas». Así, con esta escena numerada como la uno, empieza 'Viaje a la Luna', la película que escribió Federico García Lorca en 1929 y que, desgraciadamente, no solo no se estrenó, sino que ni tan siquiera se rodó. Un filme en el que Lorca, un creador poliédrico y abierto a las vanguardias, hablaba de la frustración, la represión, el deseo prohibido y la búsqueda de la identidad. Temas que eran actualidad a finales de los años veinte del siglo pasado y que lo siguen siendo a finales del actual.

De ello va la interesante exposición que se inaugura hoy en el Centro Lorca. De poner el foco en una faceta desconocida del poeta de Fuente Vaqueros, la de guionista de cine, y de abordar todos esos asuntos desde una perspectiva muldidisciplinar. La muestra, que se podrá ver hasta el 16 de abril, está organizada por la Fundación Federico García Lorca, Centro Federico García Lorca y Wattis Institute for Contemporany Arts, de San Francisco. Se exhiben más de sesenta obras de Lola Álvarez Bravo, Emilio Amero –quédense con este nombre-, Nina Canell, Ajit Chauhan, June Crespo, Rodrigo Hernández, Marie Lund, Rosalind Nashashibi, Francesco Pedraglio, Tania Pérez Córdova, Jorge Satorre, Gabriel Sierra, Álvaro Urbano. Y lógicamente del propio Federico García Lorca.

Y en las líneas anteriores se subrayaba un nombre, el del realizador Emilio Amero (México, 1901–1976) porque su concurso fue clave en 'Viaje a la Luna'. Vaya por delante que esta no es la historia de una fabulación sobre un hombre que se monta en una nave espacial y aluniza en nuestro satélite, sino una sucesión de metáforas que Lorca quería plasmar empleando imágenes en movimiento. Lo hace, además, el mismo año que sus compañeros en la Residencia de Estudiantes, Luis Buñuel y Salvador Dalí, estrenan en París 'Un perro andaluz'. Fue el 6 de junio de 1929 en el Studio des Ursulines de París. Lorca estuvo en Nueva York entre junio de 1929 y marzo de 1930. No asistió a la proyección parisina, pero sí tuvo constancia de todo lo que sucedió gracias a la prensa y las revistas literarias.

Allí, en la Ciudad de los Rascacielos, es donde coincide con Emilio Amero, que lo invita a su residencia para ver su cortometraje abstracto sobre las máquinas de calcular titulado '777'. Según Amero, a raíz de aquella experiencia, Lorca redactó 'Viaje a la Luna' una tarde en su casa y añadió unas escenas la mañana siguiente –resulta curiosa la descripción de las acciones con detalle del tipo de plano–. En total setenta y una. Y se lo dio para que lo llevara al celuloide.

Diego y Rodrigo, los comisarios de Viaje a la Luna.

Y eso fue lo que hizo Amero. O más bien lo intentó. La producción comenzó en Ciudad de México en 1932 con un equipo en el que destacaban fotógrafos de renombre como Lola Álvarez Bravo y su esposo Manuel Álvarez Bravo. Sin embargo, los planes se interrumpieron tras el asesinato de Federico el 18 de agosto de 1936 por los militares golpistas. Amero dio entonces un paso hacia atrás y el proyecto quedó inconcluso. Otro enigma más en torno a la vida y obra de Federico García Lorca.

¿Cómo habría sido 'Viaje a la Luna'? Este es el principal cometido de esta exposición en el Centro Lorca, que propone un diálogo entre un grupo de artistas contemporáneos y fragmentos de la biografía de Lorca y de su 'Viaje a la Luna'. Para Federico, el arte era refugio y herramienta para explicar lo que somos. Un medio para expresar sus convicciones políticas y su búsqueda personal –y a veces angustiada–, del amor, reflejo indirecto de su homosexualidad.

Un viaje de ida y vuelta

La presidenta de la Fundación García Lorca, Laura García-Lorca, explicó la génesis de 'Viaje a la Luna'. «Diego y Rodrigo, los comisarios, nos pidieron fondos de nuestro archivo para exponerlos en el Wattis Institute for Contemporany Arts y yo les dije que por qué no hacían una versión para Granada», relató. La directora general del Libro del Ministerio de Cultura, María José Gálvez, indicó que esta actividad del Centro Lorca entronca con la estrategia del Gobierno de acercar la cultura a todo el mundo «con independencia de donde se encuentre y su capacidad económica». También adelantó que el Ministerio está trabajando en una programación especial en torno a Lorca en 2026, cuando se cumplen los noventa años de su asesinato. El delegado de Cultura, David Rodríguez, reflexionó sobre los posibles significados de 'Viaje a la Luna' y la necesidad de abordarlos desde el conocimiento de Lorca.

Diego Villalobos y Rodrigo Ortiz, los curadores de 'Viaje a la Luna' vinculados al Wattis Institute for Contemporary Arts –esta institución ya acogió la exposición en 2024–, se detuvieron en el contexto. Lorca hizo 'Viaje a la Luna' en una época de polarización que se asimila, bajo su punto de vista, con las políticas reaccionarias en el mundo y singularmente en los Estados Unidos del presidente Donald Trump. Ortiz no ocultó la profunda emoción que sentía por el hecho de que 'Viaje a la Luna' esté en Granada, donde vive el alma de Lorca.

Y después de setenta escenas, Lorca culmina 'Viaje a la Luna' con la número setenta y una. Esa que dice: «Y al final con prisa la Luna y árboles con viento». Ahora son ustedes los que tienen que imaginar.

