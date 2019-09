Los granadinos vuelven a disfrutar gratis de la Alhambra pese al temporal El grupo en el punto de encuentro bajo la lluvia. / JOSE MENDOZA Dos docenas de personas disfrutaron de una visita guiada gratuita por el palacio nazarí a pesar de las fuertes lluvias, que espantaron a parte de los visitantes JOSE MENDOZA MAYO Domingo, 8 septiembre 2019, 20:03

«Ay, madre, la que está cayendo», lamentaba una mujer mientras esperaba al guía. «Con la ilusión que me hacía a mi volver y justo hoy se pone a llover, ya es mala suerte». Como ella, cerca de 24 personas, preparadas con paraguas, chubasquero, botas e incluso gorros para intentar detener al lluvia que caía con fuerza, esperaban frente a Santa María de la Alhambra, el punto de encuentro con el guía. Eran las dos docenas de valientes que pese al temporal decidieron acercarse hasta la Alhambra para disfrutar de la visita guiada gratuita que ofrece el Patronato de la Alhambra y Generalife a los granadinos todos los domingos de septiembre y octubre.

Pese al mal tiempo, los visitantes mostraron su entusiasmo por la actividad, pues «siempre se agradece venir a un sitio como este con alguien que sabe y entiende», tal y como aseguró Luis Antonio, quien visita el Palacio nazarí por segunda vez junto a su mujer, aunque «ya hace algunos años de la primera». Más ilusión mostraba Marta, que no estaba segura si alguna vez había visitado la Alhambra:

«Es la primera vez, al menos que recuerde. Imagino que en el cole nos trajeron alguna vez, pero yo no consigo acordarme. Así que imagino que, como dice la canción, si no me acuerdo, no pasó», bromeó aunque también admitió sentir un poco de vergüenza. «Imagínate, más de 30 años y no había venido. Y el día que me decido a venir, cae el diluvio universal».

Una lluvia que espantó a gran parte de los asistentes, pues tal y como confirmaron los tres guías a IDEAL, esperaban lleno: «La actividad tiene un límite de tres grupos, de hasta 30 personas por cada grupo. Teníamos todas las plazas ocupadas. Todos los grupos llenos para hoy, se supone que hay 90 personas apuntadas».

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa 'La Alhambra más cerca' que tiene como objetivo acercar el conjunto monumental a la sociedad, principalmente a los granadinos, mediante propuestas culturales y educativas que favorezcan su conocimiento como símbolo de identidad e integración, y la compresión de sus valores históricos, arquitectónicos, urbanísticos y territoriales. Así, durante el mes de septiembre, los itinerarios tendrán como protagonista la Medina y en octubre, la forma y función del agua a través del tiempo y del espacio del monumento narazí.