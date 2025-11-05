El granadino Moisés Marín estrena hoy en Les Arts

El tenor granadino Moisés Marín coprotagoniza hoy el estreno mundial de la nueva ópera de Francisco Coll, 'Enemigo del pueblo', con libreto de Álex Rigola ... basado en la obra homónima de Henrik Ibsen. Serán tres las funciones que hasta el próximo domingo podrán verse en el Palacio de Les Arts. El montaje pasará luego al Teatro Real, donde habrá cuatro funciones más entre los días 12 y 18 de febrero del próximo año.

En el montaje, Marín incorpora al alcalde, hermano del protagonista. «Para mí, participar en un montaje como este, a partir de un a de las obras cumbres de uno de los literatos más importantes del siglo XX, es un lujo. Mucho más cuando se ponen sobre la mesa temas tan importantes como la lucha entre el capital y la razón, la ética y la conveniencia». El tenor granadino se enroló en este proyecto después de interpretar 'Tristán e Isolda' en la capital valenciana. «Quedaron muy contentos con mi actuación, y se abrió la puerta a futuras colaboraciones. La primera es esta coproducción entre Les Arts y el Teatro Real, encargada especialmente para el vigésimo aniversario de este teatro, a un compositor que ahora mismo está entre los más demandados en el contexto internacional», asegura el cantante granadino.

La partitura es de una dificultad técnica que el tenor califica como «extrema». Coll ha tomado, señala, todas las características de su voz para exprimirla. «Es casi un ejercicio de funambulismo vocal», dice con humor. Es consciente de que los directores artísticos del Real, Joan Matabosch, y de Les Arts, Jesús Iglesias, le han elegido precisamente por esa característica suya. «Creo que mis flirteos con los roles de baritenor rossiniano y mozartiano me han ayudado», señala el granadino. «Por ello, en realidad me siento bastante cómodo, y casi me da pudor decirlo. En realidad, el personaje es muy orgánico, y trasmitir sus emociones es un auténtico lujo».

Son cinco personajes los que aparecen en la obra: el doctor Stockmann (el barítono José Antonio López), Mario (redactor jefe del periódico, a quien incorpora el barítono Isaac Galán), Marta la mezzosoprano Marta Fontanals-Simmons), enlace entre el periódico y los patrocinadores, Petra (la soprano Brenda Rae), la hija del doctor, y el hermano del doctor y alcalde del pueblo, a quien incorpora Marín. Los coros de Les Arts y el Real interpretan al pueblo, el sexto gran personaje de la ópera.

Riesgos

Sobre la musicalidad de la partitura, Marín destaca que hay momentos de «riesgo absoluto», con notas muy complejas, pero todo lo escrito sobre el pentagrama está basado en el pasodoble, una estructura sonora muy del agrado de Coll quien, al fin y al cabo, comenzó su carrera musical tocando en bandas en su Valencia natal. «El compositor construye y deconstruye esta modalidad una y otra vez. De hecho, mi aria del segundo acto es perfectamente identificable en este sentido», añade el tenor.

Describe su personaje como alguien «que conoce bien la psicología del pueblo, y utiliza ese conocimiento para hacerle llegar sus mensajes y tomar partido por sus intereses. Musicalmente, combina momentos duros con otros melódicos, desde lo más armónico a ritmos trepidantes e imposibles, compases no regulares y otros retos. Es un muy buen cóctel».

Tras sus recientes experiencias en el Real o el Liceu, el granadino se sigue considerando «un privilegiado. Estoy jugando en la Champions League, escalando cada año un pasito más. Este papel de coprotagonista me llena de alegría». Entre sus proyectos pendientes, está su participación en la 'Lucrecia Borgia' del Maestranza a principios de diciembre, y después el estreno de un recital dedicado a compositores granadinos el día 27 de diciembre.