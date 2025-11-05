Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Marín, a la derecha en la foto, es el alcalde, hermano del médico protagonista. MIGUEL LORENZO

El granadino Moisés Marín estrena hoy en Les Arts

El coliseo valenciano y el Teatro Real de Madrid ofrecerán seis funciones de la nueva ópera de Francisco Coll, 'Enemigo del pueblo', a partir del texto de Ibsen, co el tenor como coprotagonista

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

El tenor granadino Moisés Marín coprotagoniza hoy el estreno mundial de la nueva ópera de Francisco Coll, 'Enemigo del pueblo', con libreto de Álex Rigola ... basado en la obra homónima de Henrik Ibsen. Serán tres las funciones que hasta el próximo domingo podrán verse en el Palacio de Les Arts. El montaje pasará luego al Teatro Real, donde habrá cuatro funciones más entre los días 12 y 18 de febrero del próximo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  3. 3 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  4. 4 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  5. 5 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  6. 6 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  7. 7 Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea
  8. 8

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  9. 9 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  10. 10 Tomás Olivo, dueño del Nevada y del Serrallo Plaza, en la lista de los más ricos de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El granadino Moisés Marín estrena hoy en Les Arts

El granadino Moisés Marín estrena hoy en Les Arts