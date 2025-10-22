El granadino Juan Molina dirige 'En el nombre del arte', un corto sobre violencia de género que remueve conciencias Llenazo en el teatro Isabel la Católica en el preestreno de esta película con guion de la actriz Irene Aguilera

Escena de 'En el nombre del arte', protagonizada por Irene Aguilera y Carmina Corpas.

El pasado 15 de octubre se preestrenó en el Teatro Isabel la Católica un cortometraje dirigido por Juan Molina, con guión de Irene Aguilera, que denuncia los abusos y desigualdades en la industria artística.

Marta, una actriz madura marcada por la presión y el silencio en el mundo audiovisual, acude a una comisaría para denunciar un suceso que la ha perseguido durante tiempo. Al enfrentarse a su memoria y a las dudas ajenas, pondrá a prueba su valentía y límites, intentando romper el ciclo del miedo y el abuso.

Realidad frecuente

Esta obra nace de la necesidad de reflejar una realidad frecuente en los medios y percibida en la industria audiovisual: dinámicas de abuso y desigualdad muchas veces invisibilizadas. Retrata con honestidad el entramado de poder y silencio que persiste en el día a día profesional. Busca abrir un espacio de reflexión y cambio en el sector y la sociedad.

Ampliar Cartel de 'En el nombre del arte'. IDEAL

El cortometraje iniciará su andadura en festivales a partir de 2026, con la intención de alcanzar una amplia difusión nacional e internacional.

Juan Molina, director y creador audiovisual nacido en Granada en 1971, desarrolla su trabajo a partir de una profunda reflexión sobre la imagen y su capacidad para activar recuerdos, emociones e inquietudes. Cada una de sus propuestas parte de lanecesidad de expresar una visión propia del mundo: una verdad íntima que se transforma en relato artístico.

Ampliar Fotograma de 'En el nombre del arte'. IDEAL

El guión de 'En el nombre del arte', de Irene Aguilera, surge de la necesidad de reflejar de forma explícita los pensamientos y emociones de aquellas mujeres relacionadas con el mundo del arte que sufren situaciones de abuso. Pone de manifiesto las consecuencias psicológicas y también pone en duda la propia realidad.