Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Escena de 'En el nombre del arte', protagonizada por Irene Aguilera y Carmina Corpas. IDEAL

El granadino Juan Molina dirige 'En el nombre del arte', un corto sobre violencia de género que remueve conciencias

Llenazo en el teatro Isabel la Católica en el preestreno de esta película con guion de la actriz Irene Aguilera

IDEAL

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:27

Comenta

El pasado 15 de octubre se preestrenó en el Teatro Isabel la Católica un cortometraje dirigido por Juan Molina, con guión de Irene Aguilera, que denuncia los abusos y desigualdades en la industria artística.

Marta, una actriz madura marcada por la presión y el silencio en el mundo audiovisual, acude a una comisaría para denunciar un suceso que la ha perseguido durante tiempo. Al enfrentarse a su memoria y a las dudas ajenas, pondrá a prueba su valentía y límites, intentando romper el ciclo del miedo y el abuso.

Realidad frecuente

Esta obra nace de la necesidad de reflejar una realidad frecuente en los medios y percibida en la industria audiovisual: dinámicas de abuso y desigualdad muchas veces invisibilizadas. Retrata con honestidad el entramado de poder y silencio que persiste en el día a día profesional. Busca abrir un espacio de reflexión y cambio en el sector y la sociedad.

Cartel de 'En el nombre del arte'. IDEAL

El cortometraje iniciará su andadura en festivales a partir de 2026, con la intención de alcanzar una amplia difusión nacional e internacional.

Juan Molina, director y creador audiovisual nacido en Granada en 1971, desarrolla su trabajo a partir de una profunda reflexión sobre la imagen y su capacidad para activar recuerdos, emociones e inquietudes. Cada una de sus propuestas parte de lanecesidad de expresar una visión propia del mundo: una verdad íntima que se transforma en relato artístico.

Fotograma de 'En el nombre del arte'. IDEAL

El guión de 'En el nombre del arte', de Irene Aguilera, surge de la necesidad de reflejar de forma explícita los pensamientos y emociones de aquellas mujeres relacionadas con el mundo del arte que sufren situaciones de abuso. Pone de manifiesto las consecuencias psicológicas y también pone en duda la propia realidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  4. 4

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  5. 5 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  6. 6 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  7. 7 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  8. 8 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  9. 9 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  10. 10 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El granadino Juan Molina dirige 'En el nombre del arte', un corto sobre violencia de género que remueve conciencias

El granadino Juan Molina dirige &#039;En el nombre del arte&#039;, un corto sobre violencia de género que remueve conciencias