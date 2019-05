El granadino que busca el lado 'salvaje' de España Guillermo López ha creado una revista en papel, financiada con un proyecto de crowdfunding, dedicada a la naturaleza «para huir del estrés de la ciudad» JOSÉ E. CABRERO Granada Martes, 14 mayo 2019, 02:13

Guillermo López (Granada, 1979) estudió Ciencias Ambientales en la UGR cuando aún era una carrera por conocer. «La carrera me encantó, pero el mercado laboral no sabía qué hacer con nosotros, así que me busqué la vida por otro lado». Ese otro lado estaba en el Internet de 2007, en un nuevo periodismo que estaba por nacer: redes sociales, buscadores, alertas, irrupción del móvil... Después de pasar por varios medios de comunicación nacionales, ha pasado los últimos años en Estados Unidos, lanzando la web de noticias del canal Univisión. «Terminé agotado. Estaba cansado de trabajar en empresas tan grandes en las que no se puede hacer cosas nuevas». Y entonces tomó la decisión: cortar a lo salvaje.

'Salvaje' es una revista en papel. 110 páginas de historias para reivindicar la naturaleza española y dar voz a los habitantes del pueblos de España. Una revista para leer con el móvil apagado, sin mirar el reloj. Una revista que retoma la idea que hace una década guiaba el mercado editorial: se compra. Pero con dos característica que son claves de nuestra era: lleva más de 20.000 euros de financiación gracias a una campaña de crowdfunding; y se edita, por completo, desde la casa de Guillermo.

Detrás de todo el proyecto, una filosofía transparente: «Ya no hay horarios. Estamos 24 horas al día informados. Y no sólo de noticias. También nos llegan constantemente whatsapps de la familia, del grupo de padres del colegio, notificaciones de los goles de tu equipo, memes... Estamos empachados de información; agotados de estar todo el rato en alerta. Hemos olvidado la parte de hacer las cosas porque sí, a un ritmo más lento. Esas cosas que pasan cuando salimos por el campo, cuando paseamos por la playa».

Guillermo abandonó Estados Unidos por un pueblo pequeño de Soria. Allí vivió seis meses, tiempo en el que terminó de darle forma a la revista. «Y ahora estoy en Málaga, que mi madre es de aquí. Aunque seguramente volvamos al pueblo. Y a otros pueblos. Me gusta la idea de ir alternando zonas, cambiando de residencia. Es muy estimulante escuchar otros acentos, probar otras comidas».

Como el viilo

El objetivo de 'Salvaje', que consiguió la financiación en poco más de diez días, es reivindicar la naturaleza española en un formato 'romántico'. «Es como el vinilo. En un momento pareció que el cedé era más moderno y el vinilo casi desapareció. Pero con la irrupción de Mp3, resurgió. Siempre hay hueco para varios formatos. Y el papel tiene las características que buscamos para el proyecto: sin batería, con encanto, más relajado, más calidad en la fotografía... una experiencia superior».

La revista, que sigue la estela de medios como Jotdown, Libero o Panenka, está pensada para dos grandes públicos. Por un lado, aquellos que estén muy metidos en la vida de la ciudad. «Gente cansada de ese estrés de sobreestimulación permanente y que quiere recuperar el control de su cerebro. Gente que esté interesada en que sus hijos no crezcan sin saber lo que es una vaca», dice López. Y añade: «Fuera de las ciudades pasan muchas cosas y muy interesantes. Queremos que la gente se de cuenta».

Por otro lado, 'Salvaje' está pensada para los que viven en el medio rural. «Hemos detectado que sienten que se hablan por ellos. Incluso con todo esto de la España vacía, siguen hablando de ellos desde Madrid, desde las capitales. Nadie se molesta en ponerles un altavoz y escuchar lo que están diciendo. Queremos ser ese altavoz».

Además de Guillermo, hay otros dos socios fundadores: María Eugenia Redondo, periodista y activista medioambiental que se encargará de dirigir la redacción; y Luis Torres de la Osa, ingeniero químico y responsable del desarrollo de negocio. «Luego está el equipo de redactores, fotógrafos y diseñadores, una red de 'corresponsales salvajes' que, en un futuro, esperamos tener al menos uno por provincia».

La campaña de crowdfunding de 'Salvaje' sigue abierta a nuevos socios. El primer número saldrá en junio y, el resto, cada tres meses. Si les apetece apagar el móvil y respirar hondo, ya saben. A cortar por lo salvaje.