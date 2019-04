Una granadina relata su lucha desde el día que le detectaron un cáncer: «Se puede salir de esto» Tres rostros, una persona. La lucha de Vicky Expósito, plasmada en un libro / N. J. Vicky Expósito: «Espero que mi relato y mi poesía les ayude a aliviarles en lo posible y les anime a seguir luchando» NOELIA JIMÉNEZ GRANADA Miércoles, 3 abril 2019, 00:05

Vicky no entiende otra forma de afrontar los momentos difíciles que luchando, «viviendo cada instante», dice. Entusiasta y con una fortaleza que ya se percibe en unos brillantes y grandes ojos oscuros, la escritora hueteña Victoria Expósito ha encontrado en la expresión literaria su «vía de escape» para una etapa vital que, desde finales de 2017, tras la muerte de su hermano José, ha sido de todo menos fácil. «Cuando me diagnosticaron el cáncer, en febrero del año pasado, pensé en escribir mi propia historia para ayudar a otras personas. Quiero que vean que, si yo puedo salir de esto, ellas también», cuenta Vicky, que cree que «con mucha fuerza, mucha fe y mucho sacrificio» la enfermedad se puede superar.

En 'Luchando siempre hasta el final', Victoria –o Vicky, como todos sus vecinos la conocen– relata, a modo de diario, sus vivencias desde el día en que le diagnosticaron un cáncer de mama triple negativo «de los más difíciles de tratar », apunta, hasta que ha concluido su tratamiento, trece meses, diecisiete sesiones de 'quimio' y quince radioterapias después. Pero no es su primera obra, 'Versos para ti' y 'Una rosa para mí' son otros títulos de este autora autodidacta que suele tener cerca papel y lápiz para apuntar sus reflexiones. «Da igual que esté desayunando o acostada. Si me viene algo a la cabeza, voy corriendo a apuntarlo». Para Vicky poner palabras a los sentimientos no sólo es esencial sino que «resulta una terapia». Escribir en la libreta o ponerse delante del ordenador para contar lo que le pasaba era su forma de relajarse, de no pensar en la enfermedad, de ser más fuerte.

En prosa y poesía, Victoria –que también padece fibromialgia y artrosis– narra en este libro una experiencia complicada. En apenas cinco meses falleció su hermano, comenzó el tratamiento de cáncer, murió su madre y, como reacción a uno de los componentes de la quimioterapia, sufrió un infarto que la obligó a estar ingresada en la UCI y que amplió aún más las sesiones químicas. «Me ha pasado de todo. Pero siempre me he dado ánimo a mí misma», cuenta con esa sonrisa que casi siempre le acompaña. Su terapia más eficaz: escribir de su día a día con la gente del hospital, con otras personas con cáncer, con los pacientes. «Me contaban sus experiencias y por eso también lo reflejo en el libro, como ocurre con Sensi», dice la autora sobre otras 'luchadoras'. «Espero que mi relato y mi poesía les ayude a aliviarles en lo posible y les anime a seguir luchando», asegura con una energía impresionante sobre su obra, editada por la asociación cultural Granada Costa.

«Soy feliz si hago sentirse bien a los demás. Así que, si están de bajón, les mando un poema por whatsapp y se animan»

Reconoce que ella misma se ha sorprendido de la fuerza que ha podido sacar de todo esto y de lo mucho que le ha servido la escritura para superar una etapa tan complicada como la del cáncer, de la que aún se recupera. «Como se suele decir, nadie sabe lo fuerte que es hasta que la fuerza es lo único que te queda», cuenta Vicky, también inmensamente agradecida al equipo de oncología, a los enfermeros y a tantos pacientes con los que ha hecho amistad y comparte aún experiencias. «Soy feliz si hago sentirse bien a los demás. Así que, si están de bajón, les mando un poema por whatsapp y se animan», comenta esta modelo de resiliencia. «Si algo bueno he sacado de todo esto, es que he perdido la fobia a los ascensores», relata con sentido del humor después de muchos meses de subir a la planta séptima del hospital.

Ahora, aún con cautela después de concluir su última 'radio', afronta un proyecto que comenzó antes de todo esto y que tuvo que dejar porque no se sentía preparada. «Voy a seguir escribiendo un libro sobre la vida de mi hermano 'Joseico'». Y es que, como Vicky afirma, la vida de su familia y la suya propia dan para «hacer muchos libros». José Expósito, con Síndrome de Down, murió en noviembre de 2017 a los 71 años, «una edad muy superior a la esperanza de vida habitual en ellos», indica Victoria, que tiene un profundo amor por su hermano mayor y por su madre, otra luchadora que sacó adelante a catorce hijos.

Porque el de Vicky quiere ser un libro de esperanza y de reflexión sobre una realidad, la del cáncer, que necesita de una 'dosis extra' de fuerza. «Que hagan cosas; lo que les haga sentirse bien y olvidarse de la enfermedad», recomienda Victoria. «Estoy terminando mi lucha/ por este camino largo/ ya se acabó mi desdicha/ y ahora puedo contarlo». Es una de las estrofas de sus poesías 'terapéuticas'.