'Granada tiene tela' entrega los galardones de su segunda edición

Más de un centenar de obras se han presentado a la segunda edición del certamen 'Granada tiene tela', un proyecto liderado por IDEAL que ha ... contado con la colaboración de la Diputación de Granada. Este concurso, en el que se premian obras plásticas, ha contado con una amplia participación, al alcanzar las 119 obras participantes. Todas las creaciones que se presentaron al certamen estuvieron expuestas en una web creada para el evento. De entre todas ellas, se eligieron cuatro, una por cada comarca, que han resultado ganadoras en esta segunda edición. La entrega de premios tuvo lugar ayer, viernes, en el palacio de los Condes de Gabia.

En el salón de actos se dieron cita algunos de los artistas participantes, además de los miembros del jurado y representantes de las instituciones organizadoras. Fue la subdirectora del periódico, María Victoria Cobo, la encargada de guiar la entrega de los galardones. Destacó el «viaje físico y emocional» que ha supuesto esta segunda edición. Un viaje por la provincia, porque las exposiciones han sido itinerantes entre los cuatro puntos de entrega –Albolote, Alhama, Motril y Granada capital– y eso ha permitido por un lado descubrir los lugares en los que se han expuesto entre 16 y 20 obras seleccionadas, además de las 10 más destacadas, que han estado expuestas en todas las comarcas. Y viaje emocional, porque las creaciones de los distintos artistas han permitido hacer una aproximación a cada una de las comarcas, desde los recuerdos, la sensibilidad y la forma de mirar de cada uno de los creadores.

Por toda la provincia

En el acto tomó la palabra el diputado de Agua, Prmoción Agroalimentaria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, que reconoció el éxito de haber viajado a través de distintas obras por toda la provincia. «Me alegra especialmente ver las obras dedicadas al Valle de Lecrín», señaló en un guiño a su comarca el diputado, quien destacó también la apuesta por la sostenibilidad del proyecto, ya que las obras ganadoras se estamparán en una bolsa de algodón ecológico. Mancilla destacó el acierto de apostar por el talento local en un certamen artístico que espera que se repita. Y tras las breves palabras de presentación llegó el turno de los ganadores, uno por cada comarca. De entre las obras presentadas en la comarca de Motril, fue galardonada la obra 'Trópiño 3', de Isabel Toro Coca, que recibió su galardón –un cheque de 1.000 euros– de manos de la directora de Marketing y Operaciones de IDEAL, Silvia Miranda.

Por parte de la comarca de Albolote resultó elegida la obra 'Reflejos de una tierra viva', de Alba Granados Bergillos, que recibió su premio de manos de la diputada de Cultura Pilar Caracuel. 'Donde el río sueña', de Rosa Navas Teba, fue la creación premiada por la comarca de Alhama, premio que entregó el diputado Antonio Mancilla. Y por la comarca de Granada, la ganadora fue Carmen Trillo Montes, con su obra 'Querida Granada'. El galardón lo entregó David López, coorinador de la titulación de Bellas Artes de la UGR y miembro del jurado,