Premiados, organizadores y miembros del jurado posan tras la entrega de los galardones.

Premiados, organizadores y miembros del jurado posan tras la entrega de los galardones. Ariel C. Rojas

'Granada tiene tela' entrega los galardones de su segunda edición

Se premió una obra de cada una de las comarcas participantes, en el concurso organizado por IDEAL, con la colaboración de la Diputación de Granada

IDEAL

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

Más de un centenar de obras se han presentado a la segunda edición del certamen 'Granada tiene tela', un proyecto liderado por IDEAL que ha ... contado con la colaboración de la Diputación de Granada. Este concurso, en el que se premian obras plásticas, ha contado con una amplia participación, al alcanzar las 119 obras participantes. Todas las creaciones que se presentaron al certamen estuvieron expuestas en una web creada para el evento. De entre todas ellas, se eligieron cuatro, una por cada comarca, que han resultado ganadoras en esta segunda edición. La entrega de premios tuvo lugar ayer, viernes, en el palacio de los Condes de Gabia.

