«Granada representa para mí una poética y el recuerdo de Enrique Morente y García Lorca»

José Sacristán (Chinchón, Madrid, 1937) suma ya más de seis décadas sobre los escenarios. Este fin de semana se subirá al del Isabel la Católica para representar 'El hijo de la cómica', una adaptación realizada por él mismo de la biografía de Fernando Fernán-Gómez 'El tiempo amarillo 1921-1943'. Sacristán y Fernán-Gómez no solo compartieron el oficio de interpretar, sino una sincera y fraternal amistad. «Si el escritor Delibes me enseñó a mirar, el cómico Fernán-Gómez me enseñó a escuchar», dice don José.

–¿Cómo le explicaría a un joven del siglo XXI la grandeza de un actorazo como Fernán-Gómez?

–Le aconsejaría que viera sus películas y leyera sus libros y sus artículos. Y por añadidura le diría que era una persona muy inteligente y generosa, y un hombre imprescindible a la hora de dar consejos sobre las maneras de vivir. También le recomendaría que viera 'La silla de Fernando', el gran documental de David Trueba y Luis Alegre en el que se muestra la dimensión de Fernán-Gómez.

–¿Qué lugar ocupa Fernán-Gómez en la historia del teatro y el cine en España?

–Para mí no solo es una figura imprescindible para entender el mundo del teatro y el cine en España, sino la cultura en general.

–Y su compromiso social...

–Bueno, a su manera como anarco. Pero indudablemente era un hombre de ideas progresistas, siempre del lado de la justicia y la libertad.

–¿Qué cree que pensaría don Fernando si levantara la cabeza y viera el panorama cultural en la actualidad?

–Pues más o menos lo que dijo en su momento con Franco y después durante el periodo de la Transición. El panorama cultural actual no es necesariamente peor que el de otros tiempos. Ni muchísimo menos. Él nunca se escondió cuando tenía que dar opiniones.

–Supongo que meterse en la piel de una figura como la de Fernán-Gómez habrá tenido un desgaste emocional para usted...

–Bueno, propongo un juego. Me autorizo a ser el que cuenta la infancia de Fernán-Gómez, la adolescencia y los primeros años de su juventud. En ningún momento hago una interpretación de su persona. Hay 'flash backs', saltos en el tiempo... incluso hago de la madre y la abuela de Fernando. En total, doce personajes. Es un juego, una propuesta y una convención que el público acepta perfectamente.

–¿Qué representa 'El hijo de la cómica' en su dilatada trayectoria sobre las tablas?

–Sin duda alguna se trata del proyecto más personal. Lo he puesto todo. Yo he hecho la adaptación de 'El tiempo amarillo', pero también soy el único intérprete y quien la dirige. Pero sobre todo, más allá de lo profesional, es la oportunidad de rendir un homenaje a un amigo y un maestro.

–¿Qué verán los espectadores que se acerquen hasta el teatro Isabel la Católica?

–Conocerán la infancia, la adolescencia y los primeros años de la juventud. Del Fernando niño, de la gente que lo rodeó y de los lugares por los que se movía. Todo este recorrido vital ilustrado con acontecimientos que fueron importantísimos en su vida, pero también en la Historia de España como el golpe de Estado de Primo de Rivera, la programación de la República, la Guerra Civil y la postguerra.

–¿Qué le queda de su amigo Fernán-Gómez?

–La sabiduría ante la vida y sus consejos.

–¿Me puede decir alguno?

–No se pueden verbalizar, pero me quedo con su forma de mantener el equilibrio, de no caer en la fantasía y de no cometer errores de bulto. También era el perfecto ejemplo de la lucidez.

–¿Cómo está yendo la gira con 'El hijo de la cómica'?

–Por ahora hemos hecho Avilés y Valencia, y ha ido francamente bien. Aprovecho esta ocasión que me brinda el periódico IDEAL para agradecer la magnífica respuesta de la crítica y el público, que están siendo muy generosos conmigo.

Datos básicos Nombre del espectáculo 'El hijo de la cómica'.

Adaptación, dirección e interpretación José Sacristán.

Lugar Teatro Isabel la Católica de Granada (calle Acera del Casino s/n).

Funciones Viernes 14 de noviembre (20.00 horas), sábado 15 de noviembre (19.00 horas) y domingo 16 de noviembre (19.00 horas).

–Nunca falla en Granada. ¿Qué representa para usted esta ciudad?

–Representa una literatura, una poética, una música... lo representa todo. Para mí es muy importante, siempre con el recuerdo presente de mi amigo Enrique Morente o Federico García Lorca. Dale limosna mujer que no hay pena más grande que la de ser ciego en Granada.

–Además, me consta que tiene grandes amistades por estos pagos...

–Tanto que la granadina Tatiana Reverto ha hecho el diseño y la técnica de iluminación. Tengo incluso familiares por parte de mi mujer.

–¿Está embarcado en nuevos proyectos?

–No, no, con esto tengo bastante (risas). Con 'El hijo de la cómica' estaré de gira hasta 2027. Ya me contarás. Sería una irresponsabilidad estar metido en nuevos proyectos.

