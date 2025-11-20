Granada recuerda su pasado grafitero y muestra su liderazgo en el arte urbano

El graffiti, o grafiti en su forma de escritura española, ha tenido en Granada uno de sus más conspicuos espacios de cultivo. Esta manifestación artística ... urbana, ligada en otros tiempos a lo radical y colocada por los puristas en el 'borde exterior' de lo plástico, ha contado con una nutrida colonia de 'escritores' –es como se autodenominan los practicantes de esta disciplina– y ya narró su historia en la ciudad cuando se estrenó el documental 'Escenas del graffiti en Granada', a partir del trabajo desarrollado por Ramón Pérez Sendra, Sendra en el mundo artístico, una pieza audiovisual clave para entender la evolución del fenómeno.

Precisamente, la versión restaurada de dicho documental es uno de los atractivos que incluyen las jornadas 'Escenas. Cultura y Espacio Público', que se desarrollan hasta mañana viernes en la capital, impulsadas por Ínsula Sur, la productora que puso en pie aquel trabajo audiovisual, la cual se ha unido con ECO Hostel –el alojamiento grafitero por excelencia de la ciudad, situado en Gran Vía, 53–.

Ampliar Ramón Sendra, comisario de la exposición. J. A. M.

En el acto de presentación que tuvo lugar en el día de ayer, fueron Javier Morales, responsable de Ínsula Sur, y Adriana Cuadrado, coordinadora de LICAU Espacio Creativo quienes desgranaron las líneas fundamentales del programa y las motivaciones de la cita. «El documental 'Escenas...' fue nuestro primer trabajo profesional», recordó Morales. «Viendo que se acercaba el décimo aniversario de aquella creación, hemos reunido a muchos de los agentes que formaron parte del proyecto, y hemos querido reflexionar sobre qué ha ocurrido con el arte urbano en esta década». El responsable de Ínsula Sur reivindicó el papel capital de Granada dentro del contexto nacional, no solo en el ámbito del grafiti, sino en el del musical, con el hip-hop como bandera.

Punto de encuentro

Adriana Cuadrado destacó cómo ECO Hostel ha buscado convertirse en el punto de encuentro de la cultura urbana, y cómo LICAU, el laboratorio creativo, promueve todo tipo de manifestaciones relacionadas con el ecosistema del arte que toma las calles. Precisamente, Ramón Pérez Sendra es el comisario de la exposición 'Derivas del graffiti en Granada', que se inaugura esta tarde a partir de las 20.00 horas en Gran Vía, 53. En ella están representados una treintena de autores. Antes, esta mañana, a las 10.00 horas, tendrá lugar en los jardines del Triunfo una exhibición con artistas sorpresa y un taller de pintura mural con el alumnado de Bachillerato de Artes Plásticas y Diseño del centro Encuentro Educación, de Churriana de la Vega. A media tarde, la Escuela de Artes y Superior de Diseño Val del Omar será el escenario de una clase magistral con el artista Keko Martínez, en torno al tema 'Muralismo, graffiti y otras formas encubiertas de publicidad y/o propaganda en el espacio público'.

Mañana, el programa incluye un desayuno para artistas a las 11.00, la proyección de la versión remasterizada por Andrés Duro documental 'Escenas...' en el Palacio de Condes de Gabia a partir de las 19.30 horas, seguida de un coloquio en el que participarán los escritores EC13, Lucky, Ari S. Cota y el director Javier Morales, moderados por Ramón Sendra. En él, como dijo ayer el propio Morales, se hablará sobre el arte versus el vandalismo, las galerías y otros elementos que integran el universo de la creación urbana. El cierre festivo del encuentro comenzará en la sala Víbora a medianoche, con una fiesta titulada 'El engaño granaíno', en el que participarán DJ Calagad13 y DJ Raki.

Verónica Soto realizó un grafiti en vivo. J. A. M.

Que el arte urbano solamente precisa espacios donde poder desarrollarse sin causar polémica ni generar estridencia es algo que se pudo comprobar con la realización del grafiti en vivo por parte de Verónica Soto, en el último piso del ECO Hostel, que tuvo lugar durante la presentación de las jornadas. «Siempre que se mantenga la ética, la ciudad debe estar abierta a esta disciplina», aseguró Morales.