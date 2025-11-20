Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adriana Cuadrado y Javier Morales, durante la presentación de las jornadas. J. A. M.

Granada recuerda su pasado grafitero y muestra su liderazgo en el arte urbano

Las jornadas 'Escenas. Cultura y Espacio Público' incluyen música, cine, exposiciones y un taller de pintura mural que se desarrollará en el Triunfo

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:37

El graffiti, o grafiti en su forma de escritura española, ha tenido en Granada uno de sus más conspicuos espacios de cultivo. Esta manifestación artística ... urbana, ligada en otros tiempos a lo radical y colocada por los puristas en el 'borde exterior' de lo plástico, ha contado con una nutrida colonia de 'escritores' –es como se autodenominan los practicantes de esta disciplina– y ya narró su historia en la ciudad cuando se estrenó el documental 'Escenas del graffiti en Granada', a partir del trabajo desarrollado por Ramón Pérez Sendra, Sendra en el mundo artístico, una pieza audiovisual clave para entender la evolución del fenómeno.

