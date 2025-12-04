Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada recuerda a Ernesto Cardenal con un documental sobre poesía para niños con cáncer

Ideal

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:16

Comenta

La Biblioteca Provincial de Granada será escenario, el próximo 11 de diciembre a las 19:00 horas, de la proyección especial del documental Me gustan ... los poemas y me gusta la vida. El evento, organizado por el Festival Internacional de Poesía de Granada, rendirá tributo al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal en el año de su centenario (1925-2025), conmemoración que se viene celebrando con diversos actos a lo largo de todo este año. La película, una coproducción hispano-nicaragüense dirigida por el granadino Daniel Rodríguez Moya junto al escritor Ulises Juárez Polanco que se estrenó en 2015, muestra cómo la poesía puede funcionar de manera terapéutica, en los aspectos psicosociales, en niños enfermos de cáncer, adentrándose en los talleres literarios que impartieron Ernesto Cardenal y Claribel Alegría en un hospital infantil de Managua.

