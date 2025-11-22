Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Susana Martín Gijón con su novela, ante la tumba del Gran Capitán, en San Jerónimo, uno de los escenarios J. A. M.

Granada, una monja, un santo y un crimen

Susana Martín Gijón ambienta su nuevo libro, 'La Capitana', a finales del siglo XVI en la capital

José Antonio Muñoz

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:53

En la Granada de 1585 convivían san Juan de la Cruz, entonces sin el san porque horadaba descalzo sus calles; sor Ana de Jesús, la ... capitana de las prioras de los conventos granadinos, apodada así por su mano de hierro, y una ciudad que comenzaba su declive, abandonada por un Felipe II que no le tenía el mismo afecto que su padre, quien la convirtió en el lugar de descanso que nunca disfrutó pero le otorgó el sello real, convirtiéndola de facto en la tercera capital de España. Estos son los protagonistas y el marco donde se desarrolla la novela 'La Capitana' (Alfaguara), de Susana Martín Gijón (Sevilla, 1981), una novela histórica de crimen e intriga que la propia autora presentó en un periplo que recorrió algunos de los escenarios capitalinos donde se desarrolla la trama. Tras el éxito de ventas de su primera novela histórico-criminal 'La Babilonia, 1580', la sevillana aspira a reeditarlo.

