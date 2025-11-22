Granada, una monja, un santo y un crimen

En la Granada de 1585 convivían san Juan de la Cruz, entonces sin el san porque horadaba descalzo sus calles; sor Ana de Jesús, la ... capitana de las prioras de los conventos granadinos, apodada así por su mano de hierro, y una ciudad que comenzaba su declive, abandonada por un Felipe II que no le tenía el mismo afecto que su padre, quien la convirtió en el lugar de descanso que nunca disfrutó pero le otorgó el sello real, convirtiéndola de facto en la tercera capital de España. Estos son los protagonistas y el marco donde se desarrolla la novela 'La Capitana' (Alfaguara), de Susana Martín Gijón (Sevilla, 1981), una novela histórica de crimen e intriga que la propia autora presentó en un periplo que recorrió algunos de los escenarios capitalinos donde se desarrolla la trama. Tras el éxito de ventas de su primera novela histórico-criminal 'La Babilonia, 1580', la sevillana aspira a reeditarlo.

«Estamos en una época muy cercana a la de mi novela anterior, pero en una ciudad que vivía una situación completamente opuesta. Mientras en Sevilla la economía era boyante, la población había crecido y las mansiones florecían como setas, en Granada, reconquistada apenas un siglo atrás, pretendidamente convertida en bastión de la Cristiandad, el conflicto con los moriscos ha terminado en una cruenta guerra y empobrecido el tejido productivo tras la expulsión de estos», diagnostica la escritora. Esta situación dibuja una ciudad llena de conventos y monasterios, tras la instalación de las más importantes órdenes del momento. Entre ellas, los carmelitas descalzos –en el convento de los Mártires– y la reforma teresiana –en el de San José–, a los que están adscritos los protagonistas de la novela, convertidos en improvisados detectives tras la aparición de un cadáver en el convento que dirige sor Ana de Jesús.

El papel de fray Juan de la Cruz en el contexto monástico granadino era clave, ya que era el prior de un cenobio muy relevante. Aquí, además, escribió sus cuatro obras más celebradas: 'Subida al Monte Carmelo', 'Noche oscura del alma', 'Cántico espiritual' y 'Llama de amor viva'. «Granada fue un espacio de tranquilidad para él tras haber pasado por el proceso inquisitorial en Toledo, de donde huyó en una fuga de película. Y fue también el espacio en que se encontró con sor Ana, con quien entabló una profunda amistad espiritual», recuerda Martín Gijón.

Para ambos, la situación en aquel momento era delicada, ya que representaban una reforma que no todos aprobaban dentro de sus respectivas comunidades.

Calma y tormenta

En este escenario que tanta paz aporta al espíritu de fray Juan, quien baja la actual cuesta de Gomérez atravesando la Puerta de las Granadas, y socorriendo de camino a algún hidalgo con linaje pero sin nada que llevarse a la boca –como cuenta la autora en una escena que navega entre la picaresca propia del siglo y el relato social–, se inicia una trama que esta define como «trepidante, viva, pero con mucho rigor histórico. Trato de dar a conocer esta etapa invisibilizada de la historia de Granada, lastrada por el brillo de la época nazarí, y a personajes que han pasado de puntillas por la historia».

Entre ellas, destaca el caso de su protagonista femenina, sor Ana de Jesús, de quien subraya su capacidad para recorrer Europa fundando conventos y luchando contra vicios que se extendían en el seno de la propia Iglesia.

Por las páginas de 'La Capitana' desfilan desde los ya citados conventos –hoy Carmen de los Mártires, el primero, mientras que el segundo mantiene nombre y uso–, hasta Plaza Nueva y la Real Chancillería, la antigua Universidad –hoy el edificio de la Curia Diocesana y antaño Palacio Arzobispal–, la plaza de Bib Rambla y el Monasterio de San Jerónimo. Y en el terreno de los personajes, también Juan Latino, el primer catedrático de Universidad negro de Europa y probablemente del mundo, y el nieto del Gran Capitán, llamado Gonzalo Fernández de Córdoba, como su abuelo. «La resolución de los crímenes que se cuentan en el libro tienen una implicación para el futuro de la orden y la reforma, como descubrirán los lectores», señala Susana Martín Gijón.

Las referencias a obras clásicas del género, como 'El nombre de la rosa' están presentes en la novela, y como la de Eco, lleva consigo una carga reivindicativa. Si en el caso de la creación del italiano se reivindicaba la sabiduría y la iluminación frente a las tinieblas de la ignorancia, en 'La Capitana' se pone en valor, según la autora, esa otra historia de los cenobios femeninos que no se ha contado, lugares donde vivían mujeres excepcionales cuyos trabajos se han diluido en las tinieblas del tiempo y en la minusvaloración de un mundo dominado por hombres. En 'La Capitana', una mujer y un hombre excepcionales harán frente con gallardía a sus propios miedos.