Granada inaugura una nueva edición del Pa-ta-ta Festival: Fotografía con Impacto Social El evento se celebra hasta el 12 de octubre con exposiciones, talleres, proyecciones y actividades en distintos puntos de la ciudad

Lunes, 6 de octubre 2025

Este martes se ha celebrado, en el entorno de la Fuente de las Batallas, la inauguración oficial del Pa-ta-ta Festival: Fotografía con Impacto Social, un encuentro que un año más convierte a la ciudad en punto de referencia para la fotografía participativa y el arte comprometido con la transformación social.

El acto ha contado con la presencia de Cecilio Puertas Herrera, codirector del Pa-ta-ta Festival; Ana Isabel Agudo Martínez, concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation; María Vera García, diputada provincial de Granada de Reto Demográfico y Contratación; Juan Ramón Ferreira Siles, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada; y Ángel Luis Benito Pérez, director técnico de Sostenibilidad, Agenda Urbana y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Granada.

A la inauguración han asistido unas 250 personas, entre ellas numerosos estudiantes de centros educativos que han participado en los proyectos del festival —como Energía de Barrio—, así como vecinos y vecinas implicados en las distintas iniciativas comunitarias que forman parte de esta edición. El ambiente ha reflejado el espíritu participativo y colaborativo que caracteriza al Pa-ta-ta Festival, que se celebra hasta el 12 de octubre con exposiciones, talleres, proyecciones y actividades en distintos puntos de la ciudad.

Durante su intervención, Cecilio Puertas Herrera, codirector del festival, ha destacado «la enorme implicación de la ciudadanía y de los centros educativos en esta edición», y ha animado a todo el mundo a sumarse a las actividades: «Queremos que la gente viva el festival, que participe en los talleres, visite las exposiciones y descubra cómo la fotografía puede ser una herramienta de transformación social». Además, ha recordado que «la programación completa puede consultarse en la web del festival, www.pa-ta-ta.com, donde siguen abiertas las inscripciones para participar en las distintas propuestas».

Por parte del Ayuntamiento de Granada, los concejales Ana Isabel Agudo Martínez y Juan Ramón Ferreira Siles han coincidido en subrayar «el compromiso unánime del Ayuntamiento con el Pa-ta-ta Festival como proyecto que impulsa la creatividad, la participación ciudadana y la proyección cultural de Granada». Ambos representantes han señalado que «iniciativas como esta refuerzan el tejido cultural y social de la ciudad y contribuyen al objetivo común de situar a Granada como Capital Europea de la Cultura 2031».

Por último, la diputada de Reto Demográfico, María Vera, ha señalado que «el apoyo de la Diputación de Granada no podía faltar en esta iniciativa que persigue, a través de la fotografía, impulsar la fijación de población a su territorio y poner en valor la historia de quienes han apostado por vivir en su pueblo». En este sentido, Vera ha recalcado que «la institución provincial, que hace algo más de dos años creó una delegación propia de Reto Demográfico, viene trabajando con intensidad y de una manera muy transversal en programas contra la despoblación en la provincia, como son los de cheque bebé, Eco pueblo o promoción navideña, entre otros».

Con esta inauguración, el Pa-ta-ta Festival arranca una semana de actividades en la que Granada se convierte, un año más, en un espacio de encuentro, diálogo y transformación social gracias a la fotografía.