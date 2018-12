Granada, un gigantesco estudio de grabación Un Palacio entregado asistió a la grabación del disco en directo de Loquillo 'El creyente'. / GONZÁLEZ MOLERO Los discos registrados en distintas salas de conciertos y rincones de la provincia se cuentan por centenares, y los hay de todos los estilos y épocas JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Domingo, 16 diciembre 2018, 00:26

Granada es una ciudad donde la música suena en cualquier rincón. No son extraños los fines de semana con hasta 50 conciertos repartidos en las distintas salas, humildes o de gran cabida, que se extienden por la provincia. Esas mismas salas o espacios, y algunos más inusuales, como iglesias o incluso playas, han servido también como escenario de grabaciones que se pueden considerar históricas.

Una de ellas, clave por lo emblemático del evento, es el registro realizado por Manuel Torre del Concurso de Cante Jondo de 1922, organizado por Manuel de Falla y Federico García Lorca, y que se celebró en el Patio de los Aljibes del recinto alhambreño los días 13 y 14 de junio de aquel año. Fue, quizá, la primera grabación histórica realizada en Granada de un disco que luego ha sido comercializado, y además en fecha muy reciente, merced a la recuperación que del mismo se hizo el pasado año 2017, cuando se presentó el cedé comentado por el flamencólogo José Ripoll y producido por el Patronato de la Alhambra. Y fue el flamenco, un género inseparable del arte musical granadino, el primero que abrió la brecha de Granada como gigantesco estudio de grabación.

Desde entonces, han sido decenas, si no centenares, los discos que han tenido como escenario de registro a algún punto de la provincia. Al margen de los estudios, que los ha habido y los hay, muy buenos además, es inevitable tomar como referencia lugares como el Palacio Municipal de Deportes. Allí se grabaron, por ejemplo, discos tan emblemáticos dentro de la historia reciente del rock and roll como 'El creyente' de Loquillo, doble álbum registrado ante 7.000 fans entregados en el coliseo de la Carretera de La Zubia. Una ciudad escogida por el autor ya que, opina, «es un lugar imprescindible para entender la historia del rock de este país».

El Palacio de Deportes también sirvió para la grabación del disco del proyecto solidario 'En Granada es posible', en el que participaron, entre otros, 091, Carlos Tarque (de M-Clan), Niños Mutantes, Lagartija Nick, Miguel Ríos, Miss Caffeina y un largo etcétera de artistas. Uno de los cantantes que ha grabado canciones en directo, en este caso en el Palacio de Congresos, de cara al lanzamiento de un nuevo disco en directo, es Manolo García, quien este mismo año registró algunos cortes dentro del show de su gira 'Geometría del rayo'. Ese disco está aún por salir, por cierto. Las razones que esgrimió García para hacerlo son que «es mejor que tengan un buen sonido del concierto, en lugar del ruido infame que se obtiene grabando con los móviles». Y eso que la acústica del Palacio ha sido criticada en muchas ocasiones...

Piezas sueltas

Otra de las salas míticas de la ciudad, La Industrial Copera, sirvió en su antigua ubicación de la carretera de Armilla para acoger algunas grabaciones como la del disco en vivo de Los Enemigos, el 28 de octubre del año 2000. Ya ha llovido desde entonces. También grabó canciones sueltas para su disco en directo Bunbury, y muchos más que vendrán en su nueva ubicación de La Zubia, donde se siguen celebrando conciertos con mucho empaque.

Además de grupos foráneos, no han sido pocos los grupos 'domésticos' o 'domesticados' que han registrado ese ruido de fondo que proporcionan las salas granadinas. Discos como el de Mezcal, grabado en la Sala Principe; el de Eskorzo, en la Sala El Tren; el de Hora Zulú, en la misma ubicación; Los Planetas, que grabaron el directo de 'Zona temporalmente autónoma' con imágenes en La Chumbera, o fiestas grupales como Granada Explosiva, a la que acudieron TNT, Autoblues, Alto Secreto, Discretos, Beat Club, Correcaminos, Magic, Malditos los Celos o el Doghouse, contaron con registro sonoro.

Con todo, el disco en directo más esperado y con más repercusión de los grabados en las calles granadinas fue 'Maniobra de resurrección' de 091, tomado en la Plaza de Toros de Granada el pasado 14 de mayo, un momento irrepetible para quienes han seguido desde sus inicios la trayectoria del grupo.

Transitando entre la música pop y la clásica se encuentra el New Age, y una de las grabaciones más escuchadas de este estilo musical también tuvo sello granadino. Nos referimos al disco 'Nights from the Alhambra', uno de los que más repercusión ha tenido dentro de la carrera de Loreena McKennitt. También compuso en nuestra ciudad -concretamente, en el Parador-, su cedé 'The mystic's dream'. Y hablando de 'crossover' otro disco que en formato DVD se grabó en Granada fue el encuentro entre Miguel Ríos y la Orquesta Ciudad de Granada en el marco del Festival Internacional de Música y Danza, y que dio lugar al disco 'Symphonic Ríos'.

En el ámbito del flamenco, son igualmente decenas los discos grabados en Granada, uno de los últimos el de Alfredo Tejada, que lo registró en la Peña La Platería en 2014, o Antonio Campos, en el Corral del Carbón en 2009. Son dignos sucesores de grabaciones históricas como la ya mencionada del Concurso del Cante Jondo, o las de Manuel Celestino Cobos en la Alhambra (1957 y 1965, una con Columbia y otra con Belter), Pablo de Écija y Chiquito de Osuna, entre otros, registrados en discos de pizarra en las propias cuevas o en el teatrillo del Hotel Alhambra Palace.

En cualquier caso, probablemente la grabación más abracadabrante quizá fue la del disco '7 haykus sinestésicos para un cadáver exquisito' realizada por el trío de rock «(d)Generativo» Les Rauchen Verboten (Jesús Alonso, A.L. Guillén y Justo Bagüeste) en la playa del Muerto, en el atardecer del 10 de septiembre de 2011. En Granada, cabemos todos, y todo es posible, como siempre se ha dicho.