Fernando Navarro recibe el Premio Granada Noir. Pepe Marín

«Granada es una ciudad difícil para quienes escribimos en ella»

El novelista y guionista Fernando Navarro recibió anoche el undécimo Premio Granada Noir, y charló con el director Rafael Cobos

IDEAL

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:43

Comenta

Esta es una ciudad que para los que hacemos cosas desde aquí o para aquí siempre nos genera mucha inquietud. Es una ciudad dura para ... los artistas y a la vez es nuestra casa. Es el sitio donde queremos gustar. Que en tu entorno te aprecien es por lo que hago todo últimamente, para encontrar a los tuyos: los músicos, los escritores y la gente que hace cosas», afirmó Navarro tras recibir el undécimo galardón del Festival Granada Noir. El autor de 'Crisálida' añadió: «Por supuesto, entramos en lo que significa el género negro y la gente que ha recibido este premio, como Urbizu y Díaz Yanes, que es la gente por la que yo empecé a escribir este género. Estar en esa estirpe, aunque creo que no lo me lo merezco, es un honor para mi. Esto lo que dicen las folclóricas cuando le dan un premio, ¿no?, jajajaa. Por cierto, cuando dije a Urbizu que me daban el Premio Granada Noir, como a él le pasó en 2016, me dijo: Hostia, te dan la pistola».

