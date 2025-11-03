«Granada es una ciudad difícil para quienes escribimos en ella»

Esta es una ciudad que para los que hacemos cosas desde aquí o para aquí siempre nos genera mucha inquietud. Es una ciudad dura para ... los artistas y a la vez es nuestra casa. Es el sitio donde queremos gustar. Que en tu entorno te aprecien es por lo que hago todo últimamente, para encontrar a los tuyos: los músicos, los escritores y la gente que hace cosas», afirmó Navarro tras recibir el undécimo galardón del Festival Granada Noir. El autor de 'Crisálida' añadió: «Por supuesto, entramos en lo que significa el género negro y la gente que ha recibido este premio, como Urbizu y Díaz Yanes, que es la gente por la que yo empecé a escribir este género. Estar en esa estirpe, aunque creo que no lo me lo merezco, es un honor para mi. Esto lo que dicen las folclóricas cuando le dan un premio, ¿no?, jajajaa. Por cierto, cuando dije a Urbizu que me daban el Premio Granada Noir, como a él le pasó en 2016, me dijo: Hostia, te dan la pistola».

Con anterioridad, Fernando Navarro conversó con el director y también guionista Rafael Cobos. «Lo más difícil es escribir, no dirigir». Es la máxima en la que coincidieron ambos durante la conversación 'Del papel a la pantalla', moderada por Jesús Lens en una sesión organizada por el Festival Granada Noir que patrocina Cervezas Alhambra junto al Cine Club Universitario.

Navarro y Cobos han trabajado juntos en 'Golpes', película que acaba de preestrenarse en la Seminci de Valladolid con gran éxito de público y crítica. El largometraje, que se estrenará el próximo 5 de diciembre, ha sido la opera prima en la dirección de Rafael Cobos. «He gozado de lo lindo, lo he pasado muy bien», añadió. La gran diferencia entre ambos roles, explicó, es que el director asume la última responsabilidad en muchos temas pero la gran dificultad está en la escritura del guion. «Dirigir está conectado con la emoción y la emoción está conectada con la palabra, que es lo primero en lo que pensamos nosotros».

Complicidad

A lo largo de toda la charla Cobos y Navarro mostraron una gran complicidad, labrada en su larga trayectoria tanto de amistad como de colaboración en numerosos proyectos fílmicos, aunque solo dos de ellos hayan visto la luz, según declararon.

«Nos conocimos viendo perder al betis en mi casa de Madrid», rememoró Navarro. «Vinieron Alberto Rodríguez, Rafael y otros a ver el partido. Hablamos mucho de Literatura, algo que no es muy común entre cineastas. Nos unió mucho hablar de escritores y poetas. Y automáticamente nos hicimos colegas».

Sobre proyectos futuros, Navarro anunció que actualmente está escribiendo en una película que «muy pronto» recalará en Granada. Por su parte, Cobos indicó que está trabajando junto a Alberto Rodríguez en un proyecto del que no avanzó más detalles. Tanto uno como otro aseguraron que piensan seguir escribiendo juntos en el futuro. Tras la conversación de Cobos y Navarro, subieron al escenario Jesús Lens y Juan de Dios Salas, director del Cine Club Universitario, para realizar una presentación de la película «Harper», protagonizada por Paul Newman, proyectada a continuación.