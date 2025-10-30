Granada, capital cultural del Periodismo

Granada se vuelve a convertir en una trinchera contra la desinformación durante el Festival de Periodismo de Granada (FPGrx), donde se analizará el futuro del ... periodismo y su relato ante los bulos, la IA, y se desnudarán los disfraces de la profesión para destacar la credibilidad de los medios, uno de los grandes valores del periodismo. Granada se convierte así en la capital cultural del mejor periodismo.

El FPGrx está organizado por Iberifier y 1001Medios.org y cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Granada y el Colegio de Periodistas de Andalucía.

El Centro Federico García Lorca de la ciudad de Granada, un espacio generador de arte, cultura y pensamiento, siempre activo y en contacto con los ciudadanos, acoge el viernes 31 de octubre la celebración de la primera jornada. Por la tarde, se trasladará al Palacio de los Patos, donde se analizará el papel de los 'influencers'. El sábado 1 de noviembre el Cuarto Real de Santo Domingo albergará la segunda jornada del FPGrx.

Con este innovador formato abierto a universitarios, profesionales y a toda la ciudadanía, el FPGrx reúne cuarenta voces inspiradoras durante dos jornadas en tres escenarios diferentes.Serán retransmitidas vía streaming. El FPGrx debatirá sobre narrativas transmedia, credibilidad, estrategia digital contra la desinformación y la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito del periodismo.

Ampliar Una de las sesiones del 2024 vista a través del teléfono desde el que se emite el streaming en directo. Wicho

Inscripción gratuita

La inscripción a este Festival de Periodismo es gratuita y abierta al público hasta completar aforo. Las jornadas serán clausuradas por los periodistas Pepa Bueno, de Televisión Española; y por el director de Ideal, Quico Chirino.

Investigadores integrantes del observatorio ibérico de medios digitales Iberifier, en la Universidad de Navarra, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Granada (UGR) compartirán sus experiencias con profesionales de Canal Sur, del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y con otros profesores de la UGR y la Universidad de Málaga (UMA).

El exdirector de El Mundo David Jiménez explicará junto a las responsables de El Confidencial, Mediaset y Xataka las técnicas para informar con narrativas audiovisuales.

La directora adjunta de elDiario.es, Neus Tomás; y la subdirectora de Ideal, María Victoria Cobo, conversarán sobre los disfraces del periodismo y sus líneas rojas moderadas por Carmen Ibáñez, productora del podcast 'Al Día', de elDiario.es.

El exdirectivo de El Mundo, El País y elDiario.es Gumersindo Lafuente dirige un taller denominado 'Mesa de Redacción' para debatir sobre la importancia del periodismo y la necesidad de que la sociedad conserve un periodismo íntegro.

La CEO de Maldita, Clara Jiménez, modera un debate con creadores de contenido para redes bajo el título de 'Periodismo Enmascarado' con la participación de Carles Tamayo (@tamayostuff), María Ángeles Maturana (@capulla.sixtina), David Jiménez (@davidjimenezeldirector) e Isabel Serrano (@isabelsd99). Entre todos, suman cerca de un millón de seguidores y con ellos buscarán los límites de la responsabilidad de estas figuras como transmisoras de información.

En esta edición se entregará el Premio Enrique Meneses, ilustre fotoperiodista español y uno de los fundadores de 1001Medios.org. Este año se ha decidido reconocer el trabajo de los periodistas en Gaza. La agenda y los formularios de inscripción están disponibles en la web del FPGrx: festivaldeperiodismodegranada.com.