Granada acogerá la gala de los Premios Carmen del Cine Andaluz

El Cuarto Real de Santo Domingo ha sido el escenario de la presentación de la entrega de los Premios Carmen del Cine Andaluz, que otorga ... la Academia Andaluza del Cine. El acto tendrá lugar en la capital granadina el próximo 31 de enero, en el Palacio de Congresos. A la presentación acudieron el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el secretario general de Innovación Cultural de la Junta, José Ángel Vélez, y la presidenta de la Academia, Marta Velasco.

Canal Sur, según Mellado, hará un despliegue especial con ocasión del acto de entrega, incluyendo en los días previos el pase de las películas coproducidas por la cadena y que formarán parte del palmarés. José Ángel Vélez quiso halagar el trabajo que realiza la Academia, y subrayó la importancia del sector en la comunidad autónoma, a la par que el aumento de las ayudas al cine, duplicadas en los últimos años. «Granada es un gran plató de cine, y un gran escaparate para ver la producción audiovisual hecha en nuestra tierra», comentó. La Consejería ha participado en 67 proyectos cinematográficos este año.

La presidenta de la Academia afirmó, por su parte, que el ente, que comenzó su andadura hace seis años, celebra este año la quinta gala de los Premios Carmen. «Esta es una comunidad grande, con mucho que mostrar y contar. Y en Granada vamos a realizar un amplio programa de actividades previas para que todos disfrutemos del gran día del cine andaluz». También destacó la labor de festivales como el de Jóvenes Realizadores de Granada, que muestra la labor de las futuras generaciones del cine.

Serán 97 las películas participantes en los premios, y la gala del dia 31 será conducida por Manu Sánchez.