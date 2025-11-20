Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación de los Premios Carmen en el Cuarto Real de Santo Domingo Pepe Marín

Granada acogerá la gala de los Premios Carmen del Cine Andaluz

Casi un centenar de filmes concurren a la cita, y la gala será conducida por Manu Sánchez

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:11

El Cuarto Real de Santo Domingo ha sido el escenario de la presentación de la entrega de los Premios Carmen del Cine Andaluz, que otorga ... la Academia Andaluza del Cine. El acto tendrá lugar en la capital granadina el próximo 31 de enero, en el Palacio de Congresos. A la presentación acudieron el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el secretario general de Innovación Cultural de la Junta, José Ángel Vélez, y la presidenta de la Academia, Marta Velasco.

