Granada acoge este jueves la presentación del libro 'La música viaja en tren' El periodista Miguel López presenta su obra en Marcapasos a las 19.30 horas, junto a Salvador Perpiña y Antonio Travé

Ideal Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:35 Comenta Compartir

El periodista Miguel López presenta este jueves 23 de octubre en Discos Marcapasos su nueva obra, el libro 'La música viaja en tren'. Se trata de un estudio de más de 450 páginas para desentrañar las relaciones entre la música y el tren durante el último siglo. La presentación tendrá lugar a las 19.30 horas, y en ella le acompañarán el presentador Salvador Perpiña y el músico Antonio Travé 'El Oso'.

Como publica Mondosonoro, en la obra 'La música viaja en tren' se tratan temas como el papel fundamental de muchas mujeres pioneras en el mundo de la música, tales como Bessie Smith o Rosetta Tharpe. También se destacan curiosidades como que Concha Piquer ya aparece hablando y cantando en una grabación cinematográfica cuatro años antes de que se proyecte 'El cantor de jazz', por muchos considerada la primera película sonora de la historia.

Además, en el libro el autor repasa brevemente la biografía de algunos músicos clave de las últimas décadas para destacar sus vínculos con el ferrocarril.

Entre ellos, por ejemplo, se encuentra el compromiso racial de Duke Ellington, el ferrocentrismo de Johnny Cash o las múltiples letras con referencias al tren de Bob Dylan, así como las experiencias de los Beatles con el caballo de hierro, el ADN irlandés o el carácter errante de Van Morrison.

A quienes le interese la materia, pueden acudir este jueves 23 de octubre a las 19.30 horas a Discos Marcapasos, en la calle Duquesa de Granada, donde se llevará a cabo la presentación del libro.