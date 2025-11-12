Granada acoge un encuentro sobre la música procesional andaluza

Los próximos 14 y 15 de noviembre, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Granada, en la Biblioteca de Andalucía, en la basílica de ... San Juan de Dios y por las calles de la ciudad, se llevará a cabo un encuentro centrado en la música procesional andaluza 'De la calle al aula'; con el apoyo de la Consejería de Turismo y Acción Exterior, a través de la Empresa Pública de Turismo Andaluz.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, el presidente de la Real Federación Cofradías de Granada, Armando Ortiz y Enrique Crespo, miembro del equipo de trabajo del proyecto musical CENTRA-IUHS, han presentado hoy el proyecto, que se enmarca en el estudio de la religiosidad popular como marcador de identidad andaluza.

Se trata de un proyecto compartido en el que colaboran la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada, en el marco de su centenario fundacional; junto con el Centro de Estudios Cofrades, el Ayuntamiento de Granada y la Asociación Caminos de Pasión para el Desarrollo Turístico, sobre las bases de la religiosidad popular, de localidades como Baena, Puente Genil, Cabra o Priego de Córdoba.

El objetivo de esta propuesta es la divulgación y la celebración de un baluarte patrimonial y cultural, de interés turístico y social en Andalucía como es la música procesional. Su desarrollo implica a un amplio colectivo de músicos: compositores o directores, bandas de música, bandas de cornetas y tambores o agrupaciones musicales de toda la geografía andaluza.

El programa comienza el 14 de noviembre, a las 18:30 horas, en el salón de de plenos del Ayuntamiento de Granada. El taller se titula: Transferencia de conocimiento y creación de patrimonio musical en torno a la marcha procesional en Andalucía. Se plantea el desarrollo de un ámbito para el intercambio de ideas, reflexiones, diagnósticos y propuestas, incardinadas a través de una mesa de debate, formada por compositores de renombre, la Federación Andaluza de Bandas, miembros de agrupaciones musicales, etc., del marco andaluz, donde se realicen reflexiones sobre el estado de los conocimientos musicales o los retos desde el punto de vista educativo y de la conservación del patrimonio musical. En el acto inaugural, la familia Galeote-Navarro ofrecerá los impresionantes Misereres de Baena.

El 15 de noviembre, a las 9:00 horas, en la Biblioteca de Andalucía, se celebrará el seminario 'La música procesional andaluza en el ámbito educativo: situación actual y perspectiva de futuro'. Se llevarán a cabo distintas ponencias de varios profesores de universidades y conservatorios andaluces, alrededor de los contenidos y perspectivas didácticas, en el ámbito de la música procesional, a proponer y desarrollar dentro de los distintos ámbitos del sistema educativo andaluz.

El evento está patrocinado por la Consejería de Turismo y Acción Exterior a través de la Empresa Pública de Turismo Andaluz e impulsado por la Delegación de la Consejería en Granada, proyecto desarrollado por el Instituto Universitario de Historia Simancas de la Universidad de Valladolid.