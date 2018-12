Granada se acicala con ciencia Viandantes miran al suelo en Puerta Real para leer uno de los mensajes científicos. / PEPE MARÍN Una veintena de vinilos de gran tamaño con diferentes mensajes dan la bienvenida a la 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' D. O. GRANADA Martes, 18 diciembre 2018, 00:30

'Desarrollar un fármaco puede tardar quince años y costar 100.000 millones de euros. Merece la pena'. Con una frase como esta se toparán ciudadanos y visitantes por la calles de Granada esta Navidad. Una campaña de marketing urbano -street marketing en su acepción anglosajona- engalanará distintos puntos de la ciudad con mensajes científicos hasta el próximo día 7 de enero. Se trata de una campaña enmarcada dentro del proyecto 'Granada: Ciencia para una Ciudad', iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de la capital y surgida en la Mesa por la Ciencia con el fin de transmitir a la población la investigación y la tecnología que se desarrolla en suelo granadino.

La campaña ha contado con la colaboración de las empresas granadinas 'Incorpora marketing' y 'AB7', según explicó ayer el alcalde, Francisco Cuenca. El objetivo es transmitir a los granadinos y a quienes visiten la ciudad en estas fechas «que a través de la ciencia, la innovación y la investigación se cambia y se mejora el mundo», dijo el edil. Los mensajes podrán verse en espacios como la Carrera de la Virgen, Puerta Real, Puentezuelas o Alhóndiga. Son un total de veinte vinilos pegados en el suelo -de una media de 1,5 metros- con diferentes mensajes científicos distribuidos en 40 puntos de la ciudad. Habrá además tres cabeceras de alrededor de dos metros que se ubicarán en Salón, la Fuente de las Batallas y la Plaza del Carmen, y que bajo el lema 'Bienvenidos a Granada, Ciudad de la Ciencia y la Innovación' invitarán a la ciudadanía a participar en la propuesta.

Otros mensajes que se podrán leer son: 'la Vía Láctea viaja a dos millones de kilómetros por hora. No le pidas a tu hij@ que se esté quiet@. No puede'; 'Enviar un mail es equivalente al consumo de una bombilla de 60W durante una semana'; 'Hay más de ochenta mil neuronas en tu cabeza. Úsalas'; o 'En la adolescencia, el cerebro sufre una masiva poda neuronal. No te extrañe si no les entiendes'. Pretenden ser un atractivo navideño más «que atraiga la atención de los paseantes y dinamice la vida de la ciudad».

«Granada es un referente internacional en la producción científica», afirmó Cuenca, que insistió en que la voluntad del Ayuntamiento de seguir utilizando el caudal de conocimiento que sale de la universidad y de los centros de investigación para la creación de riqueza y de puestos de trabajo. «Tenemos la obligación de, a través de la divulgación científica, hacer partícipe a la ciudadanía de que en nuestra ciudad hay cientos de personas que están investigando para mejorar nuestras vidas», señaló.

El alcalde estuvo acompañado en la presentación de la campaña por el director del Instituto de Astrofísica de Granada, Antxon Alberdi, y enmarcó esta iniciativa en el proyecto 'Granada: Ciencia para una Ciudad', que se puso en marcha el pasado mes de julio dentro de 'Mesa por la Ciencia'.

Programa de actividades

El proyecto cuenta con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y la colaboración de Emasagra y la Fundación Caja Rural, y está coordinado técnicamente desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Llevará la ciencia a la calle con un completo programa de actividades que se han venido desarrollando a lo largo de 2018 y que continuará hasta mayo de 2019 (www.granadaciencia.es). Sus objetivos son transmitir la importancia de la ciencia y la tecnología en nuestras vidas, promover la cultura científica de la sociedad granadina, así como fomentar las vocaciones científicas y despertar entre los más jóvenes la curiosidad y el interés por la ciencia y la tecnología.

La Mesa de la Ciencia, que lidera el Ayuntamiento de Granada, está constituida por las instituciones científicas, tecnológica y económicas granadinas: la Universidad de Granada, los cinco centros de Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la capital (Instituto de Astrofísica de la Andalucía, Estación Experimental del Zaidín, Instituto de Parasitología y Biomedicina Lopez-Neyra, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, Escuela de Estudios Árabes, la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de la Salud, el Parque de las Ciencias, la Confederación Granadina de Empresarios, OnGranada, Centro Artístico Literario, MADOC y la Asociación de Empresarios del PTS, así como la Delegación Territorial de Gobierno y la Delegación Territorial de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía.