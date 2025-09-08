Granada 2031 Festival Fusión: Una cita cultural única del 1 al 5 de octubre

IDEAL Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:44 Compartir

Granada se prepara para ser el epicentro de una nueva y emocionante iniciativa cultural: el Granada 2031 Festival Fusión. Este evento, que se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre, promete ser más que un simple festival de música; busca convertirse en un puente entre culturas y un motor de desarrollo a través de la fusión artística. La propuesta no solo tiene la intención de elevar la escena cultural local, sino también de posicionar a Granada como la próxima Capital Europea de la Cultura en 2031.

El festival contará con una vibrante agenda de espectáculos que incluirá actuaciones de destacados artistas como Juan Habichuela «Nieto», José Antonio García, Laura García Fernández-Calienes, Samira Kadiri, David Montañés, Eva Manzano y Manuel Fernández Heredia, entre otros. Cada uno de estos talentos aportará su perspectiva única, enriqueciendo la paleta cultural del evento y garantizando una experiencia memorable para los asistentes.

Las entradas para todos los espectáculos de esta emocionante propuesta ya están disponibles a un precio exclusivo a través de Oferplan Granada de IDEAL en su sección de ocio por tiempo limitado. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración de cinco días de música, cultura y pensamiento que tendrá un sabor muy especial a Europa

La esencia del Granada 2031 Festival Fusión radica en su enfoque en la mezcla cultural. A través de esta fusión, el festival pretende conectar el talento local con las redes creativas europeas, creando una sinergia que beneficiará a todos los involucrados. La idea es sencilla, pero poderosa: la fusión cultural ha demostrado ser un motor esencial para el progreso y desarrollo de los pueblos a lo largo de la historia, y este festival buscará revivir y reforzar esa tradición en el contexto contemporáneo.

El Granada 2031 Festival Fusión es una colaboración entre el Ayuntamiento de Granada, la Fundación Unicaja y Apdi Group, que se encargará del desarrollo estratégico del evento. Bajo la dirección artística de Jorge Rodríguez Morata y Marc Friedman, se espera que el festival no solo sea un éxito organizativo, sino que también posicione a Granada en el mapa cultural europeo.

