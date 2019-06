La gira de Operación Triunfo llega a Granada

A las nueve y media en punto de la tarde los gritos ya se escuchaban desde las calles que rodeaban el edificio. El palacio de Deportes vibró hasta los cimientos con cada canción en el concierto que ofreció anoche Operación Triunfo en Granada como parte de su gira nacional. Comenzando con el tema principal del musical 'El gran Showman', que versionaron los concursantes durante la primera grupal del evento, hasta su original 'Buenas noches', que dio por concluido el mismo. Casi 40 temas versionados por los triunfitos que hicieron que las gradas del palacio se sacudieran literalmente a causa del efecto provocado por los mismos en sus seguidores, que no dejaron de moverse y brincar durante todo el evento, en el que se escucharon temas de todo tipo y de múltiples décadas, incluyendo algunos originales de los concursantes como 'Se te nota' de Carlos Right o 'Time' de Famous.

La ciudad de la Alhambra albergó así un espectáculo especialmente dirigido a las nuevas generaciones, que se ven reflejadas en la actitud y forma de ser de cada uno de los ex concursantes del programa televisivo. El concierto celebrado anoche demostró que hay 'triunfito' para todos los gustos, desde el atuendo de cada uno de ellos, hasta su maquillaje, peinado y canciones versionadas, muchas elegidas al dedillo por los mismos. Cada uno fue sobre el escenario mucho más que una simple voz y, como grupo, pretendieron representar la lucha de los más jóvenes por ser libres, diferentes y gritar a toda voz una única canción, que juntos pueden ser lo que quieran ser. En sus propias palabras: «gladiadoras construyendo la ciudad», como dice parte de la letra de la canción 'Somos', que los seguidores de Operación Triunfo vieron nacer a través de las cámaras del 24 horas durante el tiempo que duró el concurso, y anoche tuvieron la oportunidad de cantar junto a algunos de sus cantantes favoritos. «Somos la generación de valientes que no temen ante el miedo, combatiendo contra el odio y el rencor», es parte también de la letra que ya casi conforma un himno entre las nuevas generaciones.

Todo lo ocurrido durante las más de dos horas que duró el concierto tuvo lugar también en un ambiente familiar y emotivo que se palpaba desde las presentaciones de cada canción, realizadas con un cariño que solo puede nacer de compañeros que han pasado semanas e incluso meses conviviendo en la misma casa. Los cantantes aprovecharon también la ocasión para recordar entre lágrimas de emoción momentos vividos con anterioridad en la ciudad andaluza, agradecer incesantemente a la gente, sus músicos y bailarines y a todo el equipo humano que hizo posible el concierto y piropear al público granadino con comentarios tales como «Granada es la mejor ciudad del mundo» de boca de la concursante madrileña María Villar o «el mejor público» del sevillano Famous, ganador del concurso.

Aunque todos los ex concursantes gozaron de infinito cariño y admiración por parte de los espectadores granadinos, los 'triunfitos' más vitoreados fueron sin duda los finalistas Natalia Lacunza, Alba Reche, la gallega Sabela y Famous, cuyas ovaciones casi impedían que continuara con fluidez el espectáculo tras sus actuaciones, que no fueron pocas. Durante el concierto, también se pudo escuchar 'La venda', canción con la que el catalán Miki Nuñez representó a España durante el último Eurovisión, y algunas otras compuestas por los mismos ex concursantes. Al finalizar, los 'triunfitos' concluyeron su espectáculo en una cálida despedida en la que, junto a sus bailes y abrazos, se pudieron ver pancartas de todo tipo realizadas por sus fans, regalos que estos les entregaron en mano durante las diferentes actuaciones y hasta una bandera del Granada CF que los cantantes hondearon sin cesar sobre el escenario.