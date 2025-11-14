Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Dueñas en su actuación en el Auditorio Nacional. Efe
Talento granadino

El genio imparable de María Dueñas: actuará en la entrega de los premios Nobel

La joven y portentosa violinista granadina seduce con su audacia y maestría en el Auditorio Nacional

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:23

Cinco veces tuvo que salir a saludar Maria Dueñas tras su brillante e impecable interpretación de la 'Sinfonía española' de Édouard Lalo en el Auditorio ... Nacional. Debió ofrecer un bis a un público entusiasmado al que sedujo y convenció desde el primer compás. Eligió 'El cant dels ocells', la delicada pieza con la que Pau Casals y su chelo maravillaron al mundo, y que emociona y conmueve tanto o más emergiendo del violín de la portentosa artista granadina.

