Así es el genial corto animado de Granada 2031

El Ayuntamiento de Granada celebrará este fin de semana el Día Mundial del Patrimonio con un amplio programa de actividades culturales para todo tipo de ... públicos y en numerosos espacios de la capital con el objetivo de «dar a conocer el rico legado histórico, natural y monumental con el que cuenta la ciudad».

Con este motivo, el Ayuntamiento ha elaborado un vídeo promocional que muestra parte de su encanto como reclamo cultural mundial e invita a todos los granadinos y visitantes a participar en las múltiples actividades programadas.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado la importancia de esta conmemoración en un momento en el que la ciudad afronta unas semanas clave en su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y ha trasladado su deseo de que granadinos y visitantes puedan disfrutar de cada una de las iniciativas que se han preparado.

De hecho, el acto central de las propuestas que hay preparadas tendrá mucho que ver con la candidatura. El cineasta granadino Manuel Sicilia grabará un gran vídeo colectivo que mostrará al mundo «el sueño compartido de Granada por ser Capital Europea de la Cultura en 2031». «Este domingo, a las 12.30 horas, partirá desde Plaza Nueva una expedición con el nombre de 'La mano y en la llave' a la que están invitadas todas las personas que compartan nuestro anhelo, convirtiéndose para la ocasión en 'personajes' de las leyendas de Washington Irving. Recorreremos juntos el camino hacia la Puerta de la Justicia, símbolo de nuestra candidatura, donde grabaremos ese gran vídeo conjunto», ha explicado Carazo, quien ha animado a todos los granadinos a estar presentes en la iniciativa y reafirmar el compromiso de toda la ciudad con la Capitalidad Europea de la Cultura Granada.

De la Agencia Albaicín, el Ayuntamiento ofrecerá durante todo el fin de semana visitas guiadas, cuentacuentos, gymkanas y concursos. Así, de la mano de expertos, el público que lo desee podrá participar el sábado en un itinerario por el Albaicín para disfrutar del cuentacuentos 'La leyenda de la Mano y la Llave' acerca de la leyenda de Washington Irving sobre la Puerta de la Justicia de la Alhambra a las 17.00 y a las 18.00 horas. El domingo podrán descubrir la importancia de los jardines tradicionales del Albaicín, tanto desde el punto de vista paisajístico como histórico, a través de la visita guiada 'Los jardines del Albaicín: entre el agua y el paisaje', con paradas en Plaza Nueva, Carrera del Darro, Bañuelo, Maristán y Casa Morisca Horno de Oro en un doble horario: a las 09.30 y a las 11.00 horas.

La celebración de este día contará con una visita guiada al Paseo de los Poetas en el Carmen de los Mártires a las 12.00 horas organizada por Granada Ciudad de la Literatura Unesco y con una singular ruta 'Granada Sacra' que se extenderá durante toda la mañana por los camarines y espacios devocionales singulares del Monasterio de la Cartuja, las Basílicas de San Juan de Dios y la Virgen de las Angustias, y las iglesias del Sagrario y Virgen del Rosario.

La música también sonará por las calles, concretamente en el recorrido que va de Plaza Mariana Pineda a Plaza Nueva pasando por San Matías, Plaza de Carlos Cano, La Colcha y Reyes Católicos, a cargo de las agrupaciones musicales de La Fe y de Nuestro Padre Jesús del Rescate a partir de las 12.15 horas.