Foto de familia de los galardonados durante la gala de entrega de las Estrellas Michelín 2026, este martes en Málaga. EFE

El triunfo de Enigma no salva una gala Michelin sin nuevos tres estrellas

La guía congela la categoría reina, que se mantiene con 16 restaurantes, mientras concede 5 segundas estrellas y 25 primeras, la mayoría a jóvenes cocineros rurales

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:21

Se rumoreaba con cierta inocencia que Michelin iba a batir un récord concediendo, de una tacada, la tercera estrella hasta a tres restaurantes. Nada más ... lejos de la realidad. Esta vez la guía ha decidido dejar desierto el premio gordo, aunque sí mantiene las tres estrellas a los 16 restaurantes que las ostentaban hasta ahora. No es la primera vez que sucede: en 2015, 2016 y 2019 tampoco hubo ningún nuevo triestrellado, pero últimamente la cocina española se había malacostumbrado a recibir una o dos novedades por año. Tampoco se cumplieron las profecías de los agoreros que advertían de que una casa histórica podía ser degradada en la gala celebrada este martes en Málaga.

