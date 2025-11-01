Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elizabeth Mpofu, durante su participación en Madrid Fusión Dreams Asturias RC

Elizabeth Mpofu

Agricultora y activista
«La tecnología nos está alejando de la sabiduría de nuestros abuelos»

Con una granja en África, reivindica el papel de los pequeños campesinos frente a la agricultura industrial en Madrid Fusión Dreams Asturias

Guillermo Elejabeitia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

Es una de las voces más reconocidas del movimiento campesino internacional, Elizabeth Mpofu participó esta semana en el encuentro Madrid Fusión Dreams Asturias, donde reivindicó ... la agroecología como herramienta de justicia y supervivencia. Desde su pequeña granja de Zimbabwe ha logrado llevar la voz de casi 20.000 pequeños agricultores hasta los foros globales de soberanía alimentaria. Defiende que el futuro de la alimentación no se construirá con más química ni tecnología, sino recuperando la sabiduría ancestral de quienes llevan siglos manchándose las manos de tierra.

«La tecnología nos está alejando de la sabiduría de nuestros abuelos»