De izquierda a derecha primera fila: Marc Pérez y Tania Doblas; Javier Ochoa y Garikotiz Arruabarrena; Mauro Rivas, Arman Vidal y Clara Campoamor. Segunda fila: Alejandro Ibáñez; Kiko Rocher y Loli Sambak; Borja Piñeiro y Elia Pereira; Tercera fila: Iñakil Gomez y Lola Palacio; José María Borrás; y Rubén Suárez y Aarón Berenguer. R. C.

Promesas de la nueva gastronomía

Varios candidatos al premio Cocinero Revelación en Madrid Fusión suenan con fuerza para hacerse mañana con una estrella Michelin

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:07

Madrid Fusión dura solo tres días a finales de enero, pero su equipo pasa el año recorriendo las cocinas del país en busca de talento. ... Ese trabajo de rastreo ha servido de trampolín a chefs hoy consagrados como Dabiz Muñoz, Ricard Camarena, Javi Estévez o Camila Ferraro. Para la edición de 2026 -del 26 al 28 de enero- 17 profesionales de nueve restaurantes competirán por el título de Cocinero Revelación. Algunos figuran también en las quinielas para la próxima edición de la guía Michelin, que se presenta mañana en Málaga.

