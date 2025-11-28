Recomendador de estrellas Michelin: dónde puedes comer según dónde estés
Encuentra tus restaurantes favoritos, los pueblos que quieras visitar (por si tienen estrellas cerca) o deja que el azar haga el trabajo por ti
Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:41
Para gustos, opciones gastronómicas. Con esta herramienta puedes ubicar y listar todos los restaurantes Michelin de España (306 con estrella y 204 Bib Gourmand), incluidas las últimas incorporaciones anunciadas para 2026.
Cómo utilizarlo
-
1
Si sabes dónde vas o el restaurante que te interesa, escribe en la caja de búsqueda o utiliza la función aleatoria para dejarte sorprender.
-
2
Una vez en el mapa, podrás filtrar por la distancia. ¿Cuánto te quieres mover para ir comer?
-
3
Más abajo encontrarás todas las opciones disponibles y dos filtros (por tipo de restaurante y por precio) para que decidas tu mejor opción.
Esta herramienta dispone de información de todos los restaurantes con estrella o Bib Gourmand anunciados por la guía Michelin para 2026. Incluye las últimas 25 incorporaciones a la lista y los cinco restaurantes que consiguieron una segunda estrella. En esta última edición de la gala no hubo ningún establecimiento que se sumase al club de 16 tres estrellas Michelin.
Créditos
-
Desarrollo Carlos Muñoz
-
Diseño Álex Sánchez
-
Coordinación Sara I. Belled
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión