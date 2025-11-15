Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manuel Menchón, en Condes de Gabia. Rodrigo Bogdanov
Manuel Menchón, cineasta

«Tenemos a García Lorca en 6K, eso es para verlo en el cine»

El hallazgo de las nuevas imágenes de García Lorca forma parte de 'La voz quebrada', película que se estrenará en 2026

José E. Cabrero

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:54

Manuel Menchón participó en las V Jornadas de Industria Audiovisual que organiza Film in Granada, la oficina de cine de la Diputación. Allí habló, por primera vez, de 'La voz quebrada'.

¿Qué nos puede contar de 'La voz quebrada'?

–Solo puedo avanzar que hay material inédito de documentación nueva. Tenemos más de 87 filmaciones de una treintena de archivos públicos, filmoteca y archivos privados, como es el caso de la colección de Gonzalo Menéndez-Pidal. Ha sido un viaje enorme.

No será una película de bustos parlantes.

–No, pero sí hay un elenco muy relevante. Actores y actrices que ponen su voz a documentos oficiales, cartas... es decir, interpretan lo que hay. Nadie da su punto de vista o su opinión.

¿Cuándo la veremos?

–Estamos en fase de posproducción, terminando la película. En principio, se estrenará en el primer semestre de 2026. Ha sido una producción muy larga, cinco años de trabajo.

«Esos momentos son como cuando un niño encuentra algo enterrado en la arena de la playa»

¿Qué ha sentido al encontrar imágenes inéditas de Lorca, como las del archivo de Menéndez-Pidal?

–A lo largo de la película hubo varios hallazgos. El de Menéndez-Pidal es uno de ellos. Esos momentos son como cuando un niño encuentra algo enterrado en la arena de la playa. Te llevan a la parte más infantil y de emoción pura, como quien encuentra un tesoro. Una emoción muy bonita, ser consciente de que tienes algo de valor y que en ese momento solo lo tienes tú y las ganas que te dan de compartirlo con el público.

Y en alta resolución.

–Tenemos a Lorca en 6K, eso es para verlo en el cine. Solo en una sala se pueden dar las condiciones idóneas para provocar esa emoción pura que te decía, la catarsis.

