Tras el coloquio los novilleros se animaron a hacer toreo de salón. IDEAL

El futuro del toreo da un paso al frente en el Colegio Mayor Santo Domingo

Los granadinos Pablo Fernández, Alejandro Martínez y Rafa Fandila dialogan y torean de salón para la Plataforma de Impulso a los novilleros

María Dolores Martínez

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:14

Comenta

La Plataforma de Impulso a los novilleros de Andalucía organizó ayer tarde un encuentro muy interesante en el Colegio Mayor Santo Domingo, en colaboración con ... la Fundación del Toro de Lidia y la Diputación de Granada. En él fueron protagonistas tres de los grandes valores del toreo de nuestra tierra, los novilleros Rafael Fandila, de la Escuela Taurina de Motril, y Pablo Fernández y Alejandro Martínez, de la Escuela de Atarfe.  

