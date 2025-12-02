El futuro del toreo da un paso al frente en el Colegio Mayor Santo Domingo

La Plataforma de Impulso a los novilleros de Andalucía organizó ayer tarde un encuentro muy interesante en el Colegio Mayor Santo Domingo, en colaboración con ... la Fundación del Toro de Lidia y la Diputación de Granada. En él fueron protagonistas tres de los grandes valores del toreo de nuestra tierra, los novilleros Rafael Fandila, de la Escuela Taurina de Motril, y Pablo Fernández y Alejandro Martínez, de la Escuela de Atarfe.

Junto a ellos, también tomaron la palabra los aficionados Aldolfo Carbonero, que ejerció de moderador, y Nacho Raso. Una cita ilusionante por lo que representan todos estos jóvenes de cara al futuro de la Fiesta. Así quedó patente a lo largo de sus intervenciones en las que se abordaron muy distintas cuestiones, tras las palabras de bienvenida de la directora académica del centro, Adela Guerrero.

En primer lugar, la situación actual de la Fiesta que pasa por un momento inmejorable y «goza de una gran salud y está más viva que nunca», en palabras de Pablo Fernández y Rafael Fandila. Prueba de ello son los toreros nuevos llamados a tomar el testigo de los grandes, como David de Miranda y Borja Jiménez, y muchos llenos y carteles de interés a lo largo de la temporada 2025. Un año «redondo» para Alejandro Martínez, marcado por la retirada del maestro 'Morante de la Puebla', del que «los taurinos tenemos que sentirnos orgullosos». Otra constante ha sido la mayor afluencia de aficionados jóvenes a las plazas con muchos deseos de aprender y acercarse a este apasionante mundo.

Pablo, Alejandro y Rafa se mostraron unánimes al asegurar que Granada es una ciudad que invita a la inspiración artística y tiene un aroma especial. También se hicieron eco de las mayores dificultades que tienen los novilleros granadinos por las pocas ganaderías que hay en la provincia y la ausencia de una mayor apuesta por ellos en la zona del Marquesado, compensada en gran parte por la que sí han hecho la Diputación y la FTL con el circuito de novilladas y los tentaderos. En el coloquio abordaron igualmente sus tardes de mayor responsabilidad, su preparación y cómo afrontan su futuro, en el que todos sueñan con ser figuras del toreo.

Tras el turno de preguntas de los aficionados, la terna deleitó a todos los presentes con una demostración de toreo de salón, en la que manejaron muleta y capote con temple y sentimiento.