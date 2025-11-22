Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Casa Ajsaris firmó ayer su adhesión a la Capitalidad Cultural. J. A. M.

El futuro de Casa Ajsaris estará en el Palacio de los Córdova

La alcaldesa, Marifrán Carazo, confirma que el traslado de las primeras obras se realizará tras el fin de la exposición 'Mantones y mantillas en la pintura granadina', que se exhibe en el Hospital de San Juan de Dios

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Una vez más, y parece que esta va a ser la definitiva, el futuro de la colección de arte de Casa Ajsaris, la más importante ... de Granada en lo que se refiere a pintura de los siglos XIX y primeras décadas del XX, parece ver la luz al final del túnel. Según confirmó la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la inauguración de la exposición 'Mantones y mantillas en la pintura granadina', inaugurada ayer en el Hospital de San Juan de Dios, el Palacio de los Córdova será la sede definitiva en la que se ubicará la colección iniciada en su día por Francisco Jiménez y Juan Manuel Segura, y continuada en los últimos años por este último tras el triste fallecimiento del primero en marzo de 2021. Carazo dio públicamente las gracias a Segura por «poner su colección a disposición de la ciudad», y anunció que cuatro de las obras de gran formato que integran la muestra no volverán ya a su sede en Casa Ajsaris y pasarán a exhibirse en el salón principal del Palacio de los Córdova y en la sala de exposiciones habilitada en la planta baja del inmueble, sede del Archivo Histórico y que se encuentra en pleno proceso de traslado.

