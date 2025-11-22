El futuro de Casa Ajsaris estará en el Palacio de los Córdova La alcaldesa, Marifrán Carazo, confirma que el traslado de las primeras obras se realizará tras el fin de la exposición 'Mantones y mantillas en la pintura granadina', que se exhibe en el Hospital de San Juan de Dios

José Antonio Muñoz Granada Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:12 | Actualizado 00:27h.

Una vez más, y parece que esta va a ser la definitiva, el futuro de la colección de arte de Casa Ajsaris, la más importante ... de Granada en lo que se refiere a pintura de los siglos XIX y primeras décadas del XX, parece ver la luz al final del túnel. Según confirmó la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la inauguración de la exposición 'Mantones y mantillas en la pintura granadina', inaugurada ayer en el Hospital de San Juan de Dios, el Palacio de los Córdova será la sede definitiva en la que se ubicará la colección iniciada en su día por Francisco Jiménez y Juan Manuel Segura, y continuada en los últimos años por este último tras el triste fallecimiento del primero en marzo de 2021. Carazo dio públicamente las gracias a Segura por «poner su colección a disposición de la ciudad», y anunció que cuatro de las obras de gran formato que integran la muestra no volverán ya a su sede en Casa Ajsaris y pasarán a exhibirse en el salón principal del Palacio de los Córdova y en la sala de exposiciones habilitada en la planta baja del inmueble, sede del Archivo Histórico y que se encuentra en pleno proceso de traslado.

Existe, además, un protocolo de intenciones firme para que, poco a poco, las piezas de la colección se vayan instalando en su nueva ubicación. De hecho, a partir de enero, la colección de carteles del Corpus propiedad de Casa Ajsaris también pasarán al nuevo espacio, y podrían ser objeto de una exposición temática antes de las próximas fiestas mayores. Juan Manuel Segura, siempre cauto, afirma, sin embargo, que ve la solución «muy cerca», y tiene fundadas esperanzas en que todo se desarrolle según el acuerdo a que se ha llegado con el Ayuntamiento. Granada no puede permitirse el lujo de perder una colección así, y en ello hay consenso general.

