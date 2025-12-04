La Fundación Rodríguez-Acosta expone por primera vez su colección de thangkas tibetanos

La Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta expondrá los thagkas tibetanos de su colección durante la Navidad, haciéndolos accesibles a todos sus visitantes. Estas piezas forman ... parte de una de las alcobas de la Biblioteca del carmen.

Los thangkas son una pinturas devocionales tibetanas realizadas sobre tela, ya sea pintada o bordada. Están concebidos para la enseñanza religiosa y la práctica meditativa.

Representan deidades, maestros y mandalas, siguiendo estrictas proporciones rituales, fruto de una tradición monástica que combina arte, doctrina y contemplación. Su formato enrollable permitía acompañar a monjes y practicantes en viajes y ceremonias, convirtiéndolo en un soporte sagrado esencial en el budismo del Himalaya.

Los trece thangkas tibetanos de la Fundación forman parte de la colección de José María Rodríguez-Acosta. Su presencia en la Fundación no es casual. El pintor mostró un interés sostenido por las culturas de Asia, visible tanto en los volúmenes de su biblioteca como en las piezas que reunió durante su vida —entre ellas estos thangkas, integrados desde muy pronto en el ambiente intelectual de su estudio.

Los documentos conservados permiten afirmar con certeza que Rodríguez-Acosta mantuvo trato directo con la familia Galé, conocida por su colección oriental y por su célebre «sala china». La carta enviada por el pintor el 19 de septiembre de 1927 desde el Grand Hôtel Hamaya (Zumaya), donde menciona su visita a la casa de los Galé y el saludo a Madame Galé, confirma un contacto personal real y no meramente circunstancial. Esta carta constituye la pieza documental clave que vincula su colección con la circulación de arte asiático en España en los años 20'.

Aunque instituciones como el Metropolitan Museum (Nueva York) o el British Museum (Londres) cuentan con importantes ejemplos de pintura tibetana de este tipo, sus catálogos evidencian que ninguna de ellas reúne una serie tan variada, tan luminosa y con un estado de conservación tan notable como la de Granada. Su singularidad no reside solo en el número, sino en su diversidad iconográfica y en la preservación de sus montajes tradicionales.

Entre 2022 y 2024, el conjunto fue sometido a un profundo estudio, conservación y restauración por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. La exposición «Arte viajero» permitió contemplarlos desplegados en toda su extensión, revelando detalles y matices que no habían podido verse desde su llegada a la Fundación. Este proceso confirmó la importancia del conjunto como referencia indispensable para el estudio del arte tibetano en España.

Con esta exposición la Fundación pone al alcance de todos sus visitantes desde el 2 de diciembre de este año hasta finales de enero de 2026, la posibilidad de ver unas piezas únicas de enorme valor patrimonial, cumpliendo así uno de sus fines: el dar a conocer, difundir y conservar su patrimonio.