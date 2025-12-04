Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

La Fundación Rodríguez-Acosta expone por primera vez su colección de thangkas tibetanos

Las trece piezas se exhibirán temporalmente en el vestíbulo del carmen de la Fundación para disfrute de todos los visitantes

Ideal

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:42

Comenta

La Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta expondrá los thagkas tibetanos de su colección durante la Navidad, haciéndolos accesibles a todos sus visitantes. Estas piezas forman ... parte de una de las alcobas de la Biblioteca del carmen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  3. 3 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  4. 4

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  5. 5 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  6. 6 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  9. 9 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10

    Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Fundación Rodríguez-Acosta expone por primera vez su colección de thangkas tibetanos

La Fundación Rodríguez-Acosta expone por primera vez su colección de thangkas tibetanos