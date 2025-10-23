La Fundación Rodríguez Acosta e Ifmif Dones lanzan un concurso de arte digital y fotografía científicos

La Fundación Rodríguez-Acosta y el Consorcio Ifmif Dones, responsable de la construcción del acelerador de partículas de Escúzar (Granada), crearán un concurso internacional de ... fotografía y arte digital científico «para descubrir los fenómenos científicos desde una mirada artística. Será una celebración de la belleza que se esconde en lo microscópico, en lo cósmico, en lo tecnológico».

El anuncio lo ha realizado este mediodía Ángel Ibarra, director del consorcio, en su discurso de agradecimiento tras recibir la Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez Acosta a Ifmif Dones en el Carmen Blanco.

«Este concurso internacional estará abierto a personas de todo el mundo -fotógrafos, científicos, artistas y estudiantes- que quieran compartir imágenes y arte digital relacionados con la ciencia», ha explicado Ibarra.

El concurso Fundación Rodríguez-Acosta International Science Photography & Digital Art Challenge implicará la organización posterior de una exposición con las mejores obras presentadas. en la propia sede de la fundación, en la Alhambra.

Diálogo entre arte y ciencia

«Se buscarán expresiones artísticas que muestren ideas científicas como la simetría o los cristales, que documenten trabajos en laboratorios o en la naturaleza, que presenten datos científicos de forma visual, o que mezclen arte y ciencia para reflexionar sobre temas actuales como el cambio climático o la inteligencia artificial», ha añadido.

El objetivo de esta convocatoria es «promover el diálogo entre ciencia y arte, inspirar curiosidad, y acercar la ciencia al público general a través de expresiones artísticas impactantes y accesibles».

La iniciativa se enmarca además en el «compromiso con la proyección cultural de Granada, sumándose al apoyo a su candidatura como Capital Europea de la Cultura 2031».

Fuentes del Consorcio Ifmif Dones han explicado que aún queda por determinar la fecha de la convocatoria y la dotación económica del premio, así como las diferentes categorías en cada una de las dos disciplinas, arte digital y fotografía.