Fundación Caja Rural Granada programa nuevas propuestas para su ciclo Caja a Escena Los espectáculos se desarrollarán del 3 al 10 de noviembre

Fundación Caja Rural Granada pone en marcha una nueva edición de Caja a Escena, un programa gratuito de artes escénicas dirigido a escolares de la provincia de Granada.

Los espectáculos se desarrollarán del 3 al 10 de noviembre en el Auditorio de Caja Rural Granada con un conjunto de propuestas especialmente diseñadas para un público infantil y juvenil, de entre 12 meses y 12 años. Sus historias giran en torno a la narración oral, el títere y las artes para la primera infancia.

Caja a Escena está dirigido, preferentemente, al alumnado del Área Metropolitana y provincia de Granada, con especial atención a centros de difícil desempeño. El ciclo se incluye en la programación del 10º TIF Granada.

Los centros interesados pueden acceder a las siguientes propuestas e inscribirse a partir del 23 de septiembre en la web de la fundación.

