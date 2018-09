El 'frente indie' abre camino a la vanguardia

Sergio y Pilar terminaron la noche del viernes mucho más allá de las «tantas», casi cuando despuntaba el alba, pero el trasnoche no les impidió volver de los primeros a la 'arena' del Granada Sound para continuar este imprescindible maratón de 'underground', música y compañía, de rock, pop, mestizaje, tendencias, techno y vanguardia electrónica. «Es la mejor forma de iniciar el nuevo curso, ¿no crees?, con algunos de tus grupos favoritos y junto a la ciudad», dicen, mientras caminan desde las vallas de acceso hacia los aledaños del escenario Alhambra, donde a media tarde de ayer, los sonidos de Ángel Stanich, las canciones contundentes y a la vez con aires íntimos de su último disco 'Antigua y Barbuda' situaban alto el listón de la vanguardia para un festival que se ha consolidado como la cita imprescindible, el pistoletazo de salida a una nueva temporada, un nuevo año en el que la música en directo será realidad en una Granada convertida en ciudad del rock. Sergio y Pilar, se sorprenden ante la música de este creador singular, pero antes de que termine su actuación se dirigen hacia el escenario Poliakov, situado junto al principal, porque «ya sabes que ir de festivales es cambiar de un escenario a otro». Les espera Neuman, uno de los grupos habituales de las salas y festivales granadinos, sugerente, de canciones densas, quizás no el más adecuado para la caída de la tarde, pero a pesar de todo «siempre me hace pensar en cosas en las que no reparas. Es genial», afirma María, una chica llegada desde Málaga para disfrutar de «un festival con ambiente de verdad. En Málaga hay conciertos y citas en la playa... pero falta un festival con concepto.»

La cita imprescindible

La segunda jornada del Granada Sound, llenó hasta la bandera el recinto del Cortijo del Conde, en la carretera de Córdoba, un espacio ideal para la celebración de citas musicales de estas características. Más de 20.000 personas que el sábado convirtieron el entorno de Granada en la capital del 'indie, la cita imprescindible para conocer lo que se mueve en un sector en auge, en la ocasión para ver y disfrutar de cerca, muy de cerca a veces, de algunos de los nombres que más suenan en los medios, en los canales del 'underground' ibérico, que en la jornada de ayer ocuparon el 'front line' de alguno de los tres escenarios del festival.

Granada se vuelca con una apuesta arriegada que llega con fuerza a su séptima entrega

Barcelona tiene desde hace años su Primavera Sound, una apuesta por la que la ciudad y su sector creativo es reconocido en todo el mundo, mientras en la capital de la Alhambra crece su particular Granada Sound, que cada año se consolida y afianza posiciones. La oferta se amplía, el 'frente indie' deja hueco a otras propuestas realmente novedosas y de vanguardia, rap con otros aires; mestizaje; artistas inclasificables como Stanich, Kanka, Rayden, Chrystal Fighters... apuestas para un sábado inolvidable.

El singular rap fusionado con pop y fuertes ritmos punk de Rayden pone en pie a las más de 5.000 personas que ya estaban frente al Alhambra. Canciones de corte social, reivindicativas, hacen vibrar al personal ue slata, levanta las manos, agita los móviles encendidos al caer la noche.

Aires mestizos

El crepúsculo sorprende con largas colas en el acceso del festival; los focos dan vida a escenarios en los que el mestizaje de El Kanka convierte la 'arena' en una frenética pista de baile con ritmos a caballo entre los sones latinos y palos flamencos, trepidantes, descarados, seguidos de la calma de canciones lentas, a ritmo de cumbias y aires mestizos. Una propuesta arriesgada para el Granada Sound que no caía en saco roto y avala un giro hacia la apertura de estilos y amplitud de ambientes. Multitud de seguidores de este artista con una de las giras más completas del panorama hispano.

El aforo comienza a completarse... A las ocho el Granada Sound es ya la gran fiesta de la música y aún quedaban nueve horas por delante, los espacios para comidas y copas no paran, el 'backstage' es un ir y venir de profesionales, de los habituales 'rudies' que logran que los cambios de escenario sean casi inmediatos, que desde el Alhambra se pase al Poliakov sin que te des cuenta y al fondo, el Negrita, acoga a los grupos más cañeros hasta conseguir que sobre las tablas fluya el espectáculo.

Una hora antes, los chicos de Embusteros, en el Negrita, habían dejado clara la vocación 'indie' del festival granadino, que abrió Alberto & García con sus aires de pop inspirado en el folk latinoamericano.

La oleada 'indie' se hacía patente ante el foso del Poliakov. Viva Suecia, mostraba la verdadera fuerza y esencia del Granada Sound. El pop-rock denso y contundente de estos chicos que mostraban sus 'Otros principios fundamentales' un disco que les consolida en la primera línea de 'indie' patrio. «Es un lujo poder verles de cerca... Es verdad que hay mogollón de gente, pero eso es lo que esperas de un festival... Una pasada, no lo dudes...», dice un chico de camiseta de logo VS, que a pesar de ser fans de Viva Suecia, asegura que no se pierde a los Crystal Fighters, «aunque sea más allá de las tres de la mañana».

Rusos Blancos está en el Negrita. Son casi las once. El Granada Sound está al máximo. El pop ha consolidado posiciones. Es un continuo ir y venir en el recinto del Cortijo del Conde, miles de personas se mueven casi a una, como enormes cardúmenes que nadan bajo la superficie del mar, o bandadas de aves que oscilan en un estético baile sobre el azul del cielo. Mil y un pantallas de móvil sobre las cabezas, 'selfies', grabaciones para compartir... recuerdos de festival. Full vuelve a escalar el nivel del Alhambra con temas que recuerdan la mejor escuela del pop 'made in Granada' aunque vengan de Sevilla y Madrid.

El tiempo apremia, el cierre de edición obliga a correr hacia el ordenador, terminar el reportaje entre los sonidos de los granadinos Tu Otra Bonita, pop aflamencado, mestizo, sencillo y sugerente, atractivo, para dar un respiro al Negrita, mientras el Alhambra se prepara para el gran cierre de los londinenses Crystal Fighters, allá pasadas las tres... y el estilismo y buen hacer de La Casa Azul en el Alhambra. El descaro intimista de Sexy Zebras rompe esquemas en el Negrita, que cerrará a golpe de djs (Julio Ródenas y Bitches Deejays). En la carpa DeFestivales, la electrónica fluye sin descanso desde las seis de la tarde y seguirá hasta las cinco.

El festival cierra una nueva edición con una magnífica organización en la que el Cortijo del Conde se convierte en una verdadera ciudad para la música.

A última hora de la noche el Granada Sound, vibra al máximo nivel. Eleva sus canciones para envolver una ciudad que ha escrito su nombre con mayúsculas en el universo de la música.