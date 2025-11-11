Eduardo Castro rinde tributo al talento de las mujeres en el flamenco

Comenta Compartir

Hay territorios mentales en España dibujados con un perfil de torres y almenas, de puentes levadizos y castillos inexpugnables, que aleja a quienes con la ... mejor intención se aproximan a sus inmediaciones para conocer su belleza y divulgarla. Uno de esos territorios es el flamenco, cuajado de santones que todo lo saben y todo lo miden. Capaces de discutir el poderío flamenco del Camarón de la Isla por considerarlo infiel a las viejas reglas del cante o de atribuirle al mundo gitano la creación de unas formas de cantar que pertenecen al mundo arábigo andaluz, desde su etiología de resonancias árabes indiscutibles hasta sus componentes musicales, que combinan los cantes y bailes moriscos con las jotas castellanas y los ritmos que llegaron de América y , en nuestros días, también del África subsahariana. En este marco complejo del flamenco, en el que siempre se han dado apasionamientos y rivalidades muy parecidas a las taurinas (Joselito/Belmonte-Mairena/Marchena, El Camarón/Enrique Morente) ha tenido la osadía de emplazar su pluma y su aroma de escritor sabio, eficaz y potente, el granadino Eduardo Castro con 'Flamencas', que pone el foco, tantas veces de luz mortecina, sobre el papel de las mujeres en el cante, en el baile y, a menor escala, en el toque. No he dicho escritor/flamencólogo, pero de inmediato han tronado los cañones de algún flamencólogo curtido en las batallas de la ortodoxia, monopolista de la verdad única capaz no sólo de maltratar una obra como 'Flamencas', sino de llamar incluso a la editorial para pedir explicaciones sobre la oportunidad de su publicación. Algo inconcebible por lo que tiene de vocación censora y que define al personaje. Porque si hay una virtud que destaca en el libro es su honestidad, su trabajo de fondo. Es posible que falten algunos nombres, o que sean discutibles tanto presencias como ausencias. Pero son todos los que están, que es lo importante. Castro, además de documentar ampliamente sus afirmaciones, ha dividido la obra en cuatro partes para facilitarle al lector una comprensión ordenada de lo que se cuenta. Así, toma al lector de la mano y lo conduce por una pequeña historia del flamenco con introducción bien planteada sobre la presencia de la mujer en el mismo, para dar paso en el índice a una primera parte dedicada a las cantaoras, otra segunda a las bailaoras, una tercera a las guitarristas y, por fin, la cuarta y última titulada 'la mujer en las letras'.

Apéndices Son 179 menciones en total, más o menos amplias a criterio del propio autor, ilustradas con diversas e interesantes fotografías que podrían mejorarse en próximas ediciones del libro, que cuenta como colofón con un primer apéndice sobre 'el origen del flamenco y sus diferentes teorías', otro bibliográfico que recoge libros, artículos e incluso 'blogs' y un índice onomástico final, muy de agradecer siempre en obras de este tipo. 'Flamencas' se muestra así como una aportación necesaria para reconocer la riqueza y la variedad de las aportaciones artísticas a lo largo de la historia del flamenco, principalmente por parte de las mujeres, pero sin olvidar algunos de sus principales protagonistas masculinos. Sin más pretensiones que las de ofrecer un libro bien escrito, bien ordenado, producto de uno de los más talentosos periodistas andaluces, que además de haber publicado numerosas crónicas sobre eventos flamencos en diarios como El País, ha escrito letrillas muy sabrosas para diferentes cantes que él mismo entona cuando se tercia y los vientos le son favorables. Se trata, en definitiva, de un libro que no se plantea descubrir la pólvora, sino repartirla. Un libro escrito con la calidad literaria de Eduardo Castro. Un libro que no pretende hacer descubrimientos, sino iluminar circunstancias.

