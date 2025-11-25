Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Empleados de seguridad instalan barreras cerca de la Pirámide de cristal del Museo del Louvre el día después del robo. Reuters

Francia detiene al presunto último ladrón del Louvre que seguía en libertad

La policía francesa ha arrestado a cuatro personas supuestamente relacionadas con el atraco del 19 de octubre, entre ellas el cuarto miembro del comando

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

La policía francesa detuvo este martes al presunto último ladrón del Louvre que seguía en libertad. Las fuerzas de seguridad han arrestado en Laval, en ... el noroeste de Francia, a cuatro personas, entre las cuales hay supuestamente el cuarto miembro del comando que cometió el atraco del 19 de octubre. Poco más de un mes después del robo de ocho joyas de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores de Francia del siglo XIX, las autoridades creen haber encontrado a todos los autores del robo más importante en las últimas décadas en el conocidísimo museo de París. Pero siguen sin hallar el valioso botín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  4. 4 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  5. 5 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  6. 6 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  7. 7

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  8. 8 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  9. 9 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  10. 10 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Francia detiene al presunto último ladrón del Louvre que seguía en libertad

Francia detiene al presunto último ladrón del Louvre que seguía en libertad