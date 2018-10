«Mis fotos conectan más con el sentido dramático del flamenco» Ana Torralva posa ante uno de sus retratos flamencos. / J.F.B. 'Fragmento jondo' es el título de una exposición que reúne en el hall del Auditorio Manuel de Falla los retratos flamencos de la artista gaditana Ana Torralva Fotógrafa JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS GRANADA Sábado, 20 octubre 2018, 00:50

El artista plástico granadino Rafael Gómez Benito es el comisario de 'Fragmento jondo', la muestra de la fotógrafa Ana Torralva que se expone estos días en el recibidor del Auditorio Manuel de Falla, perteneciente a la trilogía 'Teoría y juego del duende', compuesta por 'El cante y la mina', 'Fragmento jondo' y 'Entidad oculta con oriente', que se enmarca en 'Granada Eclipsa', un programa de actividades que convierte octubre en el mes de la fotografía, con quince exposiciones repartidas por la ciudad. Ana Torralva, nacida en San Fernando y afincada en Madrid, está considerada una de las mejores retratistas de España. El flamenco es uno de sus temas preferidos fuera del encargo profesional que le permite experimentar y acercarse a su lugar de origen. Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, donde da clases desde 1991, Ana ha colaborado con El País y más tarde en su Suplemento Dominical. Lleva 20 años realizando La Galería de Retratos de los Magistrados del Tribunal Constitucional de España, con más de cincuenta instantáneas. En 2001 expuso el trabajo 'El cante y la mina' en el Instituto Cervantes de New York.

-¿Qué le atrae del flamenco?

-El flamenco me vincula al sur. Yo soy del sur, pero siempre estoy fuera. Toda mi raíz, mis padres, mis abuelos y mis tíos son de San Fernando o de Jerez. Desde los siete años mis padres se fueron, pero hay momentos que siento una nostalgia interna. A partir de los treinta me inclino por el flamenco como uno de mis temas de investigación, que empieza con el cante de la mina en La Unión, Murcia, Cartagena, toda esa zona, todo ese origen minero y cantaor y que sigue con los retratos, fragmentos, con el concepto lorquiano del 'duende'. Es un acercamiento emocional. Por eso llevo veintitantos años con ello y no me canso.

-¿Siempre en blanco y negro?

-Mi fotografía es en blanco y negro porque yo veo el flamenco en blanco y negro, con esa oscuridad que tiene que ver con el escenario, aunque después yo haga mi propia manipulación, dentro de la naturalidad y siempre respetuosa con la realidad del flamenco. Lo veo con esos dos tonos, con ese semitono que tiene el concierto. Hay gente que lo ve en color, yo lo veo en blanco y negro, que además acrecienta el dramatismo, ese sentido de lo dramático yo que busco. Yo no saco a los personajes riendo, sino con una seriedad, con una concentración, con una interiorización, cercano a lo psicológico. El color me distrae de esa búsqueda de la esencia.

-¿Prefiere el reposo del estudio o el movimiento del escenario?

-Mi foto es reposada, me gusta el retrato tranquilo, que mira a cámara, y sobre todo poderla iluminar.

Retratos

-¿Cómo se plantea el retrato?

-Mi método de trabajo es ir a los conciertos y ver cómo actúan, cómo cantan y luego me acerco al camerino, hablo con ellos y quedo en una cita personal donde me dan un pequeño concierto. Entonces quedo en sus domicilios o pactamos un lugar de ensayo o de actuaciones y ahí paso con cada retrato un mínimo de un par de horas (el de Vicente Amigo puede tener hasta cuatro), porque se van soltando, van siendo ellos, van ensayando. Hay una preparación, una iluminación, hasta que se meten en sí mismos. Como fue el caso de Cristina Hoyos que, después de estar toda la mañana haciendo fotos en su casa, cuando ya se relaja, se quita la mantilla y se quita los zapatos, veo esos pies con todos esos callos y digo que esa es la foto que a mí me interesa y me centro en sus pies. También está la secuencia de manos de María Pagés en su estudio de Torrelodones. Esa fragmentación a mí me gusta porque da un sentido del ritmo, del movimiento, que tiene que ver con la música.

-¿Cómo prepara su fondo flamenco?

-Voy seleccionando los flamencos que me van gustando. Los voy incorporando a mi colección, va creciendo. Soy coleccionista, como si dijéramos. Me gusta la foto, me gusta el flamenco, me gustan las caras, me gustan los detalles y me gusta la estética en general. Como no es un encargo, los hago con completa libertad y voy buscando mi camino. Ése es quizá uno de mis éxitos. Porque yo no voy haciendo lo que otra gente que tiene más que ver con el encargo o con el concierto. Yo voy haciendo lo que me va apeteciendo. Lo hago como una investigación plástica, estética y artística personal, permitiéndome llegar a otros puntos que otra gente no puede.

-¿Qué propone en 'Fragmento Jondo'?

-Vivimos una realidad fragmentada, que nuestra existencia no es lineal, como a veces creemos, los acontecimientos a veces nos favorecen y otros nos hunden. Esto genera diferentes estados de ánimo y nos lleva como en un estado de musicalidad de ritmo, a estados vivenciales felices y a otros estados tristes. Y el flamenco narra muy bien esto. Me gusta llevar lo que siento y lo que vivo al Arte. 'Jondo' es la sintonía con lo profundo del flamenco. Mis fotos conectan más con el sentido dramático del flamenco.