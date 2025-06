Este fin de semana, «Degusta Fest» promete experiencias musicales y gastronómicas únicas

IDEAL Miércoles, 25 de junio 2025, 15:57 Compartir

Este fin de semana, los amantes de los festivales no pueden perderse el Degusta Fest, un evento que promete ser la gran cita que marque el inicio de un verano que promete estar lleno de experiencias memorables. Celebrado en el vibrante Fermasa de Armilla este festival es una fusión sorprendente entre la música de renombre y la alta cocina, ofreciendo una experiencia que deleitará todos los sentidos. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración singular en el corazón de Granada. Prepárate para unos días inolvidables donde la música y la alta cocina se unen para brindar una experiencia inolvidable

Escenario Victoria: La música como protagonista

El Escenario Victoria se posiciona como el epicentro musical de Degusta Fest, un espacio donde la música vibrante se mezclará con la energía del público. Artistas de talla mundial como Wilco y The Jesus and Mary Chain deslumbrarán a los asistentes con sus melodías cautivadoras, mientras que los grupos nacionales Carolina Durante y Love of Lesbian aportarán su frescura y originalidad. La diversidad musical asegura que haya algo para cada gusto, creando un ambiente vibrante que invita a la celebración y el disfrute.

Pero la magia no termina aquí. El Escenario Pick Up se convertirá en un refugio sonoro donde DJs de renombre como Florent y Yo (DJ Set) de Los Planetas y Migue Mutante de Niños Mutantes llenarán el aire con sus ritmos electrizantes. Estos momentos entre conciertos prometen ser inolvidables, animando tanto el restaurante como el ambiente general del festival, haciendo que nadie quiera perderse ni un segundo de lo que sucede.

Abonos VIP: La experiencia exclusiva

Para aquellos que buscan una experiencia aún más enriquecedora, Oferplan Granada de IDEAL lanza un último número limitado de abonos VIP, que han estado agotados durante semanas. ¿Qué incluye este codiciado acceso? Los poseedores de un abono VIP disfrutarán de acceso completo a todos los días del festival, con beneficios exclusivos como acceso prioritario, zonas VIP, barras y baños exclusivos, además de tres consumiciones diarias (cerveza, vino o refresco) y dos tapas. También tendrán acceso a todas las actividades diurnas, que cuentan con aforo limitado. Como un detalle especial, cada asistente recibirá un lanyard conmemorativo y un regalo de merchandising del festival, asegurando que lleven consigo un recuerdo imborrable de esta experiencia única.

La oferta gastronómica alcanza un nivel excepcional con un restaurante propio protagonizado por reconocidos Chefs locales, con propuestas de cocina de autor, opciones plant-based y sin gluten, para que todos puedan vivir la experiencia completa. El menú también incluye platos internacionales como sushi, croquetas, tacos, hamburguesas, postres y opciones infantiles. También tendrá un espacio Paellíssimo, arroces basados en recetas del Chef Pepe Rodríguez. La selección de bebidas será igualmente amplia, encabezada por Cervezas Victoria, principal patrocinador del festival.

Una barra de más de veinte metros estará disponible desde las 14:00 hasta la 01:00 ambos días, con zonas exteriores con sombra y un pabellón climatizado. Además, Degusta Fest incluirá charlas gastronómicas con figuras como Pepe Rodríguez, los finalistas y participantes del certamen Granajoven Chef, María Valverde y Pablo González ; y la colaboración de empresas locales como Señorío de Nevada y Quesería RRR, entre otras. El festival contará también con una zona infantil, operativa durante toda su duración, pensada para niños mayores de tres años.

Temas

Granada

Música