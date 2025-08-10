El Fiapmse rinde un homenaje al violín y la guitarra en el ecuador de su programa El Ensemble de Músicos de Concerto Málaga dio vida a un programa en el que la capacidad para divulgar y el virtuosismo se dieron la mano

José Antonio Muñoz Granada Domingo, 10 de agosto 2025, 23:50 Comenta Compartir

Sábado por la noche en la tranquila población de Nigüelas. Hace un poco menos calor que en la capital. La carretera de la Costa, repleta de coches, tanto de subida como de bajada. Al entrar en el pueblo, el aparcamiento disuasorio está a tope. Los últimos 300 metros hasta la iglesia de San Juan Bautista, en cuesta. Las terrazas de las plazas, a rebosar. La propia iglesia, también. No hay una boda, no son horas. Tampoco una vigilia de oración. Hay, pura y simplemente, música. De la buena. Actúa el Ensemble Músicos de Concerto Málaga, la orquesta residente del Forum Internacional de Alto Perfeccionamiento Musical del Sur de Europa, Fiapmse por sus siglas, que llega al ecuador de su vigésimo primera edición haciendo disfrutar a centenares de melómanos cada noche.

El programa del recital de la noche del sábado, como recordó José Manuel Gil de Gálvez, concertino y director de la orquesta, estuvo dedicado a las obra para violín y guitarra. Singularmente, a este último instrumento, que simboliza como ninguno la tradición musical de nuestro país. Comenzó la velada con el virtuosismo de Paganini y su 'Centone di sonate, Número 64, op. 1 en La mayor.' Una obra delicadísima que permitió a los integrantes del ensemble introducir al público en la deliciosa sonoridad de un violín que en ocasiones es dulzura y en otras contundencia. Su condición de 'refrito' –dicho sea con todo el respeto– de temas preexistentes imprime una interesante variedad al conjunto de la obra. Especialmente bello el 'Rondoncino', un pequeño regalo que transportó al público a un periodo donde la música buscaba agradar tanto como deleitar.

A renglón seguido, un autor situado en el Olimpo de los clásicos: Vivaldi. El oyente no deja de admirar su capacidad para crear sin descanso música de tan altísimo calidad. Su 'Sonata a trío en do mayor, RV 82', sonó prístina, divertida, chispeante, entre las manos de Gil de Gálvez y sus compañeros. A continuación, uno de los de la Santísima Trinidad: Johann Sebastian Bach y el 'Canon alla duodecima in contrapunto alla quinta', de 'El arte de la fuga', BWV 1080, espectacular demostración de por qué repetir es enriquecer, no aburrir, así como el extraordinario dominio del contrapunto que tenía el de Eisenach.

Cuando Sor salvó la cabeza

Tras una somera pero interesante digresión biográfica a propósito de la figura de Fernando Sor, acatador de constituciones ajenas a la fuerza con el noble objetivo de no ver su cabeza separada del resto de su cuerpo, llegó el momento de escuchar 'La Romanesca' para violín y guitarra, obra póstuma del autor barcelonés, y el 'Trío número 3 en Fa mayor', otra de las muestras del genio conocido como el 'Beethoven de la guitarra '.

Otra de las virtudes del Fiapmse es la de dar a conocer a autores no tan escuchados por el gran público, como el alicantino Antonio Ximénez, alguien que fuera del ámbito geográfico más próximo a su trayectoria no ha tenido quizá la repercusión que debiera. De entre su producción, en la noche del sábado se pudo disfrutar de su 'Trío en la mayor número 1, op. 3', con un espectacular cierre que levantó un gran aplauso entre el público.

Ya en el último tramo del concierto, se oyó el arreglo que hizo Mauro Giuliani a partir del aria 'Qual mesto gemito' de la 'Semiramide' de Rossini, el 'Dúo para violín y guitarra, op. 4, número 3', de Ferdinando Carulli, el 'Cantabile para violín y guitarra' de Paganini, y el 'Gran cuarteto en La Mayor, op. 4, número 3', del mismo autor, con todos los instrumentos en gran estado de forma. El broche de oro lo puso el 'Fandango' del 'Quinteto con guitarra número 4 en re mayor', de Boccherini, con las castañuelas como colofón. Que viva España, y que viva la música. Menuda fiesta la de Nigüelas.

Una última semana con seis recitales En la última semana del Fiapmse de 2025 cabe todo. El martes comenzará con el trío de saxofones Rhea y un programa que va desde Gaspar Sanz a Haydn. El miércoles tendrá lugar el habitual recital con vino, y Juan Pablo Gamarro como clavecín solista. El jueves 14, será el guitarrista Shilong Fan quien rendirá homenaje a la guitarra española, y el viernes 15 habrá guitarra flamenca con Manuel Herrera Vega. El sábado, Gamarro traslada al público Melodías Inolvidables y el domingo, la orquesta cierra con un repertorio espectacular.

Temas

España

Nigüelas

Música