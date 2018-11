Un festival con sello granadino reconocido en todo el mundo Dania Díaz, los hermanos holandeses Oscar, Mara y Renzo, y Rocco Silvano rodean a 'Magomigue' en el Teatro Isabel. / RAMÓN L. PÉREZ De Japón a EEUU, pasando por Holanda y Venezuela, todos coinciden en que la convención es especial y reconocida en el gremio gracias a Magomigue | Los magos profesionales invitados al Hocus Pocus alaban la proyección internacional de la cita granadina DANIEL OLIVARES GRANADA Sábado, 24 noviembre 2018, 02:23

Las palabras mágicas de Hocus Pocus resuenan más que nunca entre las paredes del Teatro Isabel la Católica con la llegada de los días grandes del más relevante festival andaluz de magia y uno de más importantes de España. Sobre el escenario, Oscar, Renzo y Mara, trío de hermanos holandeses que forman Magic Unlimited, ensayan cuando apenas restan unas diez horas para que se celebre la gran gala internacional 'En clave de magia' -se desarolló anoche-. Pepe, técnico de iluminación y sonido, recibe las peticiones de Mara desde el escenario. Él ajusta focos y da con lo que quieren.

Los hermanos holandeses inician su ensayo. Oscar se introduce en un saco gris dentro de una caja metálica que deja ver lo que hay en su interior. Mara, subida sobre la caja, empieza a esconderse detrás de otra tela que levanta del suelo. De repente, la tela cae y en lugar de Mara aparece Oscar. Él abre la caja, desata el saco gris y aparece... ¡Renzo! Una pequeña explosión desmonta la caja al completo y tras una cortina de humo aparece Mara. En apenas un minuto han dejado al escaso público presente en la prueba con la boca abierta.

«Esta parte es la que no se ve. Detrás de todo esto hay un amplio trabajo. Pepe trabaja con un guion que yo mismo he elaborado pero hasta el momento del ensayo no se ajustan todos los parámetros. Parece fácil pero no lo es», explica Magomigue, el gran ideólogo de este festival que va, poco a poco, recuperando la entidad que los años de la crisis económica española debilitó en cierto modo. El Hocus Pocus, por el empeño del propio mago granadino, ha sobrevivido a los peores momentos y vuelve a gozar de una salud mágica. El elenco de profesionales de la ilusión que participan este año lo deja bastante claro.

Una de esas estrellas es el japonés Shimpei Katsuragawa. «Este festival es muy especial. Hocus Pocus Granada is superbeautiful (es superbonito). Cuando hablé con Magomigue para venir aquí, vi la pasión que le pone y fue muy impresionante», detalla este mago japonés especializado en cartomagia. Quienes saben de esto dicen que Shimpei no sólo tiene una técnica envidiable, sino que cada efecto tiene su sello particular porque combina muy buenos efectos mágicos con música clásica que imbuye en una atmósfera verdaderamente mágica.

Nació en el centro de Nagoya y sus primeros trucos los empezó a realizar «en el siglo pasado», ríe. Empezó hace 25 años, después de ver un programa de magia en televisión que le impresionó. Ha estado presente en los más relevantes festivales internacionales y esta es su primera vez en Granada, donde tenía muchas ganas de venir, asegura.

El gran Rocco Silano

También es la primera vez que Rocco Silano (Paterson, Nueva Jersey, 1962) acude a la llamada de Hocus Pocus. Aprendiz del experto ilusionista Bill Wisch y de Tony Slydini -mago italiano pionero en Estados Unidos por conseguir que los espectáculos de magia no solo fuesen un aperitivo de otros shows en el Nueva York de los año 40, sino que se convirtiesen en actos principales-, Silano ha recibido los premios Merlin y Golden Lion, ha sido dos veces ganador del codiciado premio de la Asociación de Cabarets de Manhattan y fue nominado nueve veces como Mago del Año por la Academia de Artes Mágicas de EEUU en cuatro categorías diferentes. Es el único estadounidense premiado en dos torneos mundiales FISM: en 1994 en Yokohama (Japón) y en 2006 en Estocolmo (Suecia).

«Miguel Puga es 'high level' (alto nivel). Es uno de los magos más respetados en todo el mundo. Cuando me dijo de venir aquí, me hizo muy feliz formar parte de esto, porque Hocus Pocus es un festival reconocido en todo el mundo. Miguel Puga es un mago muy respetado y esta convención está reconocida por todo el mundo de la magia», detalla Rocco Silano sentado en uno de los sofás rojos de la antesala del teatro. Ha estado cuatro veces en España, una Valencia y otras tres en Madrid, donde participó en un programa de televisión. Es la primera vez que pisa Granada y ha sido gracias al Hocus Pocus. Curiosamente, desconocía que había un lugar tan mágico como la Alhambra. No es un truco.

«Tenías ansias por venir»

«Es Rocco, él es así», bromea Dania Díaz. Venezolana, joven y señalada como una de las mejores magas de Latinoamerica. Su simpatía, carisma y habilidad para contar historias personales a través de la magia han hecho que su magia sea memorable. Los fans del show televisivo 'Got Talent' la recordarán por haber llegado a la final tras recibir dos 'botones de oro' del jurado. No ganó, pero dejó huella entre el público y, gracias a ello, consiguió lo que pretendía cuando decidió mudarse a España: ser reconocida en Europa.

«Es la segunda vez que vengo a Granada. La primera vez fue al congreso de magia. Tenías unas ansias tremendas por venir al Hocus Pocus porque me habían hablado maravillas de este festival. Me encanta. Además de que Granada de por sí tiene magia, el hecho de que congreguen aquí a tantos magos en este sitio es muy, muy, muy bonito», alaba Dania Díaz, quien anoche, en la gala del festival, volvió a dejar muestras del tirón que tiene ese estilo tan personal suyo de unir vivencias íntimas a sus trucos de magia.