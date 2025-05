El Festival de Poesía comienza con el amor como fondo y lleno total

José Antonio Muñoz Granada Martes, 6 de mayo 2025, 00:33 Comenta Compartir

La poesía es el mejor manual de autoayuda, como dijo ayer el uruguayo Rafael Courtoisie en el recital que ofreció junto a Manuel Rivas a ... la vera de la casa de Federico García Lorca. El uruguayo reivindicó el verso como 'dirimidor' de problemas inmediatos, y en presencia de lo más granado de los representantes institucionales arremetió contra los políticos, tanto los gobernantes como los de la oposición, en un poema titulado 'La quinta pata del gato', incluido en su obra 'Manual de poesía para resolver problemas domésticos'. También arremetió contra los asesinos a los que un corte en la cara, una mancha de sangre, no hace sino añadir capas a la ignominia. Courtoisie es hijo de una historia, la de su país, turbulenta y llena de instantes, como los vividos en los años 70, cuando la sangre se repartía por las calles mientras llegaba el otoño. En '¿Qué hacer ante un grifo que gotea?', hizo un ejercicio de entrada en la transparencia del tiempo, la que proporciona esa lluvia que cada uno sortea en solitario, con un inesperado y estimulante final. Otro poema hizo un panegírico –o una condena– de la mente terca de las hormigas. «Sin feriados, ni horas extra. No son nazis ni comunistas. Son monárquicas y feministas. No hay democracia ni disidencia entre las hormigas», recitó. Al final, el mejor modo de combatirlas es rendirse: dejar abierto el azucarero para que se emborrachen de dulzura, porque la alegría es una tremenda maldición para ellas.

Acompañó a Courtoisie Manuel Rivas, un escritor con mayúsculas, Premio Nacional de las Letras Españolas, comprometido éticamente con la belleza. Este comenzó leyendo a Lorca y su 'Danza da lua en Santiago' de los 'Seis poemas galegos'. Luego continuó con 'La linea del horizonte' por la que desfilan las palabras, y con 'La lechera de Vermeer', recuerdo en paralelo del pintor y de su madre. También quiso Rivas recordar a los gitanos canasteros que fueron asesinados en su ciudad por una brigada de fascistas en el terrible 1936. «El crimen nunca fue investigado. La causa, hemorragia interna. Están en tierra de nadie, en el limbo del cementerio», recitó. Ampliar Rivas, Courtoisie y Rodríguez Moya. JUANA LÓPEZ «La labor del poeta comienza en la mirada», dijo Piedad Bonnett en la charla que compartió con la Premio de la Crítica, Raquel Lanseros, y Remedios Sánchez. «Reconstruimos el lenguaje diciendo lo que ordinariamente no podemos decir. La poesía es una forma de conocimiento, pero no es la que nos han recalcado. La poesía junta lo imposible para decir lo imposible, lo inefable. En ese esfuerzo creamos belleza y sentido, una cierta forma de trascendencia», señaló. La colombiana recordó sus primeros contactos con Lorca, su conocimiento primero a través de su poesía más popular y luego por la más compleja. Tampoco obvió hablar de sus tragedias personales, como ha hecho en algunas de sus obras. Del teatro a Lorca Uno de los grandes momentos de la tarde fue la participación de la actriz Irene Escolar, a quien entrevistó Moisés Rodríguez. Lorquiana hasta la médula, concibe el teatro como un juego muy serio, donde la partitura, el texto, mandan. «Siempre se dice que un actor domina lo que hace, pero el escenario está vivo, y quien actúa incorpora el momento presente a lo que hace», destacó Escolar. Tras la charla, la actriz leyó varios poemas de Federico, como preludio al cierre de la tarde, la actuación del 'enlorquecido', Miguel Poveda, ya de noche.

