Los imprescindibles del Festival de Granada

NATASHA RAZINA

Segundo año de luna de miel con el Mariinsky

San Petersburgo es incomprensible sin el Mariinsky, esa máquina de facturar cultura –y hacer dinero– a cuyo frente se encuentra el 'zar' Valery Gergiev. Este año nos visita el ballet del coliseo ruso. Bajo la dirección artística de Yuri Fateev, ofrecen dos programas muy diversos. El primero, para el sábado 29, con las entradas completamente agotadas, incluye 'Las cuatro estaciones', un título estrenado en San Petersburgo hace dos temporadas, con música de Vivaldi. Para el lunes 1 de julio, la compañía escoge tres títulos mucho más asentados dentro del repertorio internacional: 'Chopiniana', 'In the night' y 'Marguerite and Armand'.