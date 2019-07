Homenaje a las mujeres compositoras La soprano Roberta Invernizzi, acompañada por dos tiorbas, arpa, violonchelo y dos violines, anoche en el Hospital Real / PEPE MARÍN El Patio de los Mármoles del Hospital Real acogió un recital con obras de cuatro autoras del Barroco interpretadas por la soprano Roberta Invernizzi JOSÉ ANTONIO LACÁRCEL Miércoles, 3 julio 2019, 01:34

La presencia de la mujer en la historia de la música es una constante que no siempre ha sido tenida en cuenta. A lo largo de muchos años, incluso siglos, el papel de la mujer ha sido en unos casos cuestionados, en otros silenciado y no han faltado ejemplos clamorosos de ninguneo y de discriminación. No olvidemos que algunas orquestas, y de gran prestigio, hasta hace relativamente poco eran contrarias a que la mujer se colocara detrás de sus atriles, en una postura misógina que, afortunadamente, a día de hoy nos parece demencial. Y se ha mantenido una injusta postergación de la mujer, por el hecho de serlo, sin tener en cuenta que el talento es lo que prima, que el talento, la capacidad creativa no puede ocultarse, tiene que aflorar aunque haya costado mucho y no se haya producido del todo.

Por eso resulta tan bien venida la postura que ha adoptado el Festival de Granada de rendir un homenaje, que también puede considerarse un acto de desagravio, a esa actitud injusta que ha silenciado o al menos ha amortiguado la valía de mujeres creadoras como Clara Schumann, la española Mariana Martínez y un largo etcétera que florecieron durante muchas épocas y dieron una importantísima aportación a la música y a la historia de la cultura. Ahora se reivindica todo esto lo cual debe ser motivo de alegría pues ya sabemos lo que dice el refrán que nunca es tarde aunque todavía se esté tardando demasiado.

Bueno, pues en esta edición el Festival ha tenido la sensibilidad de ofrecer una serie de obras cuyas autoras vuelven a estar en lugar preeminente, aunque la pereza muchas veces y la falta de verdadero interés, otras, han hecho que obras interesantes, algunas realmente importantes, hayan caído en un injusto olvido ¿por ser de autoras? Ahora se enmiendan estos errores y dentro de este contexto de justa reivindicación puede ubicarse el recital que ha dado Roberta Invernizzi, con el conjunto formado por dos tiorbas (Franco Pavan y Gabriele Palomb), arpa (Flora Papadopoulos), violonchelo (Alberto Guerrero) y violines (Claudia Combs y Rosella Croce). Recital especialmente atractivo que ha contado con obras de las compositoras Barbara Strozzi, Isabella Leonarda, Settimia Caccini y Elisabeth Jacquet de La Guerre.

La soprano Roberta Invernizzi tiene una voz muy bonita, bien timbrada, gratísima al oído y canta con un verdadero buen gusto. Añádase que supera con excelente técnica las considerables dificultades que presentaban las obras a interpretar. Por ejemplo, la primera canción de Strozzi 'Lagrime mie', el dibujo melódico difiere mucho de los que hoy escuchamos. No olvidemos que estamos ante una obra del siglo XVII. La soprano ha cantado con talento y buen gusto, tanto esta obra como la siguiente de la misma autora con gran expresividad e intensidad casi violenta.

Excelente actuación como en las dos canciones de Caccini, muy graciosa la segunda y difícil pero espléndida la primera. Una verdadera lección interpretativa ha dado en 'Sino alla norte' con excepcional ornamentación, difícil por su propia longitud y por el planteamiento vocal que ofrece.

Y el final, otra vez con Strozzi ha sido nuevo exponente de su calidad y la del Ensemble con el que ha trabajado que siempre acompañó adecuadamente. Y brilló en las tres páginas instrumentales de Isabella Leonarda y de E. J. de la Guerre.