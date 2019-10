Sokolov, primera confirmación del Festival de Música y Danza 2020 Sokolov volverá al Falla 16 años después. / JUAN ORTIZ El pianista ruso actuará el dia 26 de junio en Granada, presumiblemente en el Auditorio Manuel de Falla, donde también tocó en 2002 y 2004 JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Martes, 8 octubre 2019, 01:16

Pocos pianistas hay en el panorama internacional con tanto peso específico como Grigori Sokolov. El intérprete ruso ha anunciado que va a estar en Granada el próximo viernes 26 de junio de 2020, con lo que solo puede venir al Festival Internacional de Música y Danza, que celebrará su sexagésimo novena edición entre los días 19 de junio y 10 de julio. Sokolov es un auténtico maniático del sonido, por lo que se niega a actuar a cielo abierto, así que lo más probable es que el lugar donde se celebre el concierto sea el Auditorio Manuel de Falla, donde vino a actuar en el Festival de 2002, siendo Enrique Gámez su director, y donde volvió dos años más tarde para actuar junto a la Orquesta Ciudad de Granada –eran otros tiempos- bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez.

Sokolov tuvo una explosión tardía, ya que empezó a ser conocido fuera de su país a finales de los años 80, coincidiendo con la perestroika. Desde aquel momento, se convirtió en una figura imprescindible en el panorama mundial del piano. Nacido en la antigua Leningrado (hoy otra vez San Petersburgo), es un producto 'de libro' de la Escuela Rusa. Comenzó a estudiar piano a los cinco años, y ofreció su primer gran recital (con obras de Bach, Beethoven, Schumann, Chopin, Mendelssohn, Scriabin, Liszt, Debussy y Shostakovich) en la Sociedad Filarmónica de Moscú. Luego, ganaría el 'oscar' del piano, el concurso Tchaikovsky, a la edad de 16 años. Demasiado pronto, quizá, o contra el criterio de quienes en aquel momento mandaban en la música rusa. El caso es que en aquella encapsulada sociedad soviética, le costó abrirse camino.

El mundo a sus pies

Pero cuando se lo hizo, se comió el mundo. Un recital con obras de Rachmaninov en Londres ejecutado en 1995 reveló al mundo su particular forma de entender la música, y hoy, cada uno de sus conciertos es un acontecimiento. Y eso que en repetidas ocasiones ha puesto de manifiesto opiniones o actitudes políticamente incorrectas hacia lo que se estila en el negocio de la clásica. Al margen de que nunca toca a cielo abierto, como ya hemos comentado, tampoco le gusta grabar discos, y se piensa muy mucho autorizar la difusión de sus conciertos en televisión o en cualquier otro formato digital. Sus más recientes registros se han producido a la sombra del gigante Deutsche Grammophon, con obras de Mozart y Rachmaninov. Otro de sus 'tics' es que no le gusta que le impongan los programas, y suele dialogar poco en este aspecto. Es decir, toca –él dice que no interpreta, solo toca– lo que le apetece, o lo que lleva de gira.

De quién es hoy por hoy Sokolov en el panorama internacional da fe una gira donde hay más de 40 fechas en 2020, y que, de momento, comienza el 9 de febrero en Varese (Italia). Antes de llegar a Granada, habrá pasado por Barcelona (Palau de la Música Catalana, 18 de febrero), Valencia (20 de febrero, Auditorio del Palau de les Arts), y Murcia (sala Narciso Yepes, el 22 de febrero) y Madrid (24 de febrero). En ninguno de estos conciertos hay programa aún.

De su paso por Granada quedaron, en el Festival de 2002, obras de Haydn, Komitas y Prokofiev, en un recital donde apenas se llenó la sala A del Falla, y que tuvo incidentes de viaje que le obligaron a apretar sus ensayos. Mejor entrada tuvo su concierto de 2004 con la OCG. Es de esperar que esta vez, ante la presencia de una de las más importantes figuras del piano de los últimos 50 años, el Falla se ponga a rebosar. Quien vaya, no se arrepentirá.