Un momento del acto de clausura, con Sergio Mayor y Manuel Polls. F. C.

El Festival Cinemística revela su palmarés

Un total de 101 títulos han participado en la sección competitiva, y siete se han proyectado fuera de concurso en los 18 días de proyecciones

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

Cinemística ha finalizado su undécima edición. Como siempre, con trabajo callado y llenos en todas sus proyecciones, el festival que dirigen Manuel Polls Pelaz y ... Elena Gómez García se mantiene, tras once años, como la auténtica cita con el cine de culto en el sur de España. Han sido 18 días de proyecciones en siete espacios de la capital, que ayer domingo finalizaron en La Corrala de Santiago, sede principal del certamen, con el acto de clausura. Amparados por el leit motiv de la presente edición '2025. Lo salvaje, lo incomprensible, la belleza', los asiduos espectadores de Cinemística pudieron ver 101 títulos en competición y siete fuera de concurso, procedentes de 32 países. Este año se le dedicó especial atención al cine iraní contemporáneo, con 17 filmes de corto, medio y largometraje, de ficción, documentales y de animación. Nos acompañaron durante el festival la directora iraní Yassamin Maleknasr ('Women of the silk road') y la joven estudiante persa Parnis Pachangi, compartiendo con la rapsoda jienense poemas de la desaparecida cineasta Forugh Farrokhzad.

