El Festival Cinemística revela su palmarés

Cinemística ha finalizado su undécima edición. Como siempre, con trabajo callado y llenos en todas sus proyecciones, el festival que dirigen Manuel Polls Pelaz y ... Elena Gómez García se mantiene, tras once años, como la auténtica cita con el cine de culto en el sur de España. Han sido 18 días de proyecciones en siete espacios de la capital, que ayer domingo finalizaron en La Corrala de Santiago, sede principal del certamen, con el acto de clausura. Amparados por el leit motiv de la presente edición '2025. Lo salvaje, lo incomprensible, la belleza', los asiduos espectadores de Cinemística pudieron ver 101 títulos en competición y siete fuera de concurso, procedentes de 32 países. Este año se le dedicó especial atención al cine iraní contemporáneo, con 17 filmes de corto, medio y largometraje, de ficción, documentales y de animación. Nos acompañaron durante el festival la directora iraní Yassamin Maleknasr ('Women of the silk road') y la joven estudiante persa Parnis Pachangi, compartiendo con la rapsoda jienense poemas de la desaparecida cineasta Forugh Farrokhzad.

Otro de los aspectos fundamentales de la presente edición fue un sentido homenaje al director italiano, poeta, oráculo, hombre irrepetible y acusador permanente del sistema neocapitalista, Pier Paolo Pasolini. Hace 50 años que lo asesinaron en la playa de Ostia, en un crimen que con el paso de los años se reveló articulado por la extrema derecha italiana. En la clausura del domingo se pudo escuchar a Sergio Mayor, escritor y poeta canario afincado en Granada, en una emotiva charla que cerró las proyecciones y charlas que se dedicaron a Pasolini. Un homenaje por parte de un festival, también salvaje y bello que, salvo contadas excepciones, incomprensiblemente sigue quedando al margen del apoyo de instituciones públicas, según afirman sus organizadores, y ello a pesar de su indiscutible calidad. Afortunadamente, recuerdan, no ocurre así a nivel internacional, donde el certamen se ha consolidado ya como un referente indispensable del cine insumiso y libre: de arte y ensayo, poético, antropológico.

Emotiva entrega de premios

La entrega de galardones fue especialmente emotiva, por el alto valor simbólico de los trofeos La lupa y el imán, en una cajita de taracea. Se trata de dos elementos íntimamente relacionados con la figura del insigne cinemista granadino José Val del Omar (1904-1982), quien consideraba la lupa como un símbolo de la cultura occidental (lo visible, lo racional), contrapuesto al imán, elemento de la cultura oriental (el magnetismo, la intuición, lo invisible). Según Val del Omar, Granada sería el punto de encuentro entre Oriente y Occidente.

La clausura se llevó a cabo en presencia de una docena de realizadores, entre los cuales los había granadinos (Raúl Morales Osorio, Nacho Chueca, Antonio Mézcua), franceses (Manuela Morgaine, Samuel Didi), canadienses (Matthew Lancit), alemanes (Sebastian Thill), madrileños (Álvaro Santos, Carmen Galdón), vallisoletanos (Arturo dueñas) etcétera. En total 29 directores vinieron a Granada para presentar sus filmes y dialogar con los espectadores tras las proyecciones, en un renovado estilo de cinefórum.

El homenaje a Pasolini había empezado el 31 de octubre con una presentación del festival en el Centro José Guerrero, en un coloquio, tan bonito como polémico, entre los profesores Rafael Vázquez, Miguel Gallego y José Luis Moreno. Pocos días después tuvo lugar una lectura poética de Javier Codesal, titulada 'Un cuerpo busca cuerpo: Pier Paolo' en el Palacio de los Condes de Gabia, con el telón de fondo de la proyección muda de 'El Evangelio según Mateo' de Pasolini. El cine antropológico ha seguido ocupando una parte importante de Cinemística, y fue una constante de obras de alto nivel e interés, ya desde la inauguración del festival en la Sala val del Omar de la Biblioteca de Andalucía, con el film 'Yanomani', rodado en el Amazonas por el antropólogo granadino Ángel Acuña.

El escritor Sergio Mayor habló sobre Pasolini en el acto de clausura

Polls y Gómez, los directores y fundadores de Cinemística, despidieron la presente edición con un agradecimiento a los patrocinadores privados (Hammam al Andalus y Hoteles Porcel), y micromecenas que han ayudado a hacer posible, un año más, el milagro. De cara al futuro, ambos destacaron «la necesidad de atender la mirada de los niños aumentando el programa de cine infantil», y anunciaron cambios importantes en la próxima edición, para evitar cualquier acomodamiento intelectual del certamen, que intentará seguir siendo rebelde y combativo frente a la alienante audiovisualización del mundo con la cual, las nuevas dictaduras tecnológicas y del poder, pretenden convertir nuestras mentes y sentidos en un inevitable elemento de consumo mercantil.

Un año más, Cinemística ha cumplido con su papel de 'outsider' dentro del panorama cultural granadino. Como dicen sus responsables, un evento salvaje y bello, que se mantiene contra viento y marea para hacer comprensible y cercano ese cine que se aleja del consumo rápido para quedar en la retina.