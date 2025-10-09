El V Festival de Artes Escénicas 'Puenteando' de Monachil unirá teatro, acrobacias, música y danza Organizado por el Ayuntamiento, se celebrará este fin de semana (viernes y sábado) en distintos enclaves del Casco Antiguo de Monachil

Teatro, funambulismo, acrobacias circenses, música y danza. Las artes escénicas llenarán el Casco Antiguo de Monachil este fin de semana, los días 10 y 11 de octubre (viernes y sábado) en el V Festival de Artes Escénicas de Monachil 'Puenteando', organizado por el Ayuntamiento de la localidad.

La cita tendrá lugar el viernes por la tarde, de 18 a 22 horas, y el sábado durante todo el día, de 11,30 a 22 horas, en el Parque de los Aragones y en otros enclaves como la Plaza Alta, la Casa de la Cultura, el sendero de los Cahorros o la central eléctrica, como una muestra más de la importante apuesta por la cultura que el Ayuntamiento viene realizando desde hace años.

«Llevamos cinco años organizando este festival, que aúna las distintas propuestas, lo moderno con lo antiguo, lo innovador con lo clásico. De ahí el nombre de 'Puenteando'», explica la concejala de Cultura de Monachil, Mari Carmen Morales, quien destaca que el nombre del festival también rinde homenaje a los numerosos puentes que existen en el municipio, como el famoso puente colgante de Los Cahorros.

El V Festival de Artes Escénicas de Monachil 'Puenteando' comenzará en la Casa de la Cultura debido a la previsión de lluvia con el Circo de Charlot Aerial Art a las 18,30 horas; el clown Crazy Mozarts de Mundo Costrini y a las 21 horas el concierto y espectáculo musical de Lamaar.

Circo y danza

El sábado día 11 habrá a las 11,30 horas una Ruta Mágica a cargo del Círculo Mágico de Granada; una acción popular en la Fábrica de la Luz bajo el título de 'Cultura de proximidad' u la proyección animada de títeres 'No somos islas' de Arena en los Bolsillos a las 17 y 17,30 horas en dos pases en la Sala Miraflores.

A las 17,30 horas en la Plaza Alta tendrá lugar el espectáculo de clown 'Intrusos, y a las 19 horas será el teatro itinerante de Gata Brass Band. A las 20 horas en el Parque de los Aragones tendrá lugar el espectáculo de Danza Vinculados, y la jornada finalizará con un espectáculo musical de Gata Brass Band a las 21 horas en el Parque de los Aragones.

El alcalde de Monachil, José Morales, señala que el Festival 'Puenteando' es una iniciativa de las concejalías de Cultura y Fiestas junto a los directores del festival, Ramón Galera y Hilton Bastos, a quienes ha agradecido su trabajo para hacer posible esta iniciativa por quinto año, así como al equipo que hace posible este festival, especialmente a Encarni Guirado.

Morales ha destacado «la gran apuesta que el Ayuntamiento ha realizado por este festival de artes escénicas completamente gratuito, al que animamos a todos los granadinos a acudir este fin semana, porque Monachil será sin duda el epicentro cultural del Área Metropolitana».

