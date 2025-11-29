Fernando Tejero, María Luisa Gutiérrez y Antonio Panizza brillan en la alfombra roja de los Premios Lorca

El Festival de Cine de Granada Premios Lorca ha dado a conocer este sábado el palmarés de su sexta edición en una gala marcada por ... el reconocimiento a las grandes trayectorias del cine español tanto como a la innovación creativa. Entre ellas brillaron los tres grandes protagonistas de la noche: Fernando Tejero, que recogió el Premio Lorca de Honor al Talento Andaluz; María Luisa Gutiérrez, productora y cofundadora de Bowfinger International Pictures junto a Santiago Segura y ganadora del Goya 2025 por La infiltrada, reconocida con el principal galardón honorífico del festival; y el estilista y peluquero granadino Antonio Panizza, ganador de un Goya por La niña de tus ojos y figura imprescindible del cine español, homenajeado con el Premio de Honor a la Trayectoria en Estilismo.

Palmarés completo

El palmarés de esta VI edición dejó un amplio reconocimiento al talento emergente, nacional e internacional, además de un fuerte protagonismo del cine andaluz y granadino. Disforia se alzó con los galardones a Mejor Película, Mejor Dirección para Christopher Cartagena y Mejor Actriz Protagonista para Fariba Sheikhan, mientras que Diego Garisa obtuvo el premio a Mejor Actor Protagonista por Cariñena, cinta que también sumó los reconocimientos a Mejor Actor de Reparto (Alejandro Bordanove) y Mejor BSO (Gonzalo Alonso). En el apartado interpretativo, Ana Olmedo fue distinguida como Mejor Actriz de Reparto por La casa de Bernarda Alba. En el ámbito documental, el festival otorgó un ex aequo en la categoría de Documental Histórico a Concha Robles y Almudena, mientras que Te veo en mis ojos recibió el Premio al Documental Social. El galardón a Mejor Guion fue para Paco Izquierdo por Quién llorará por mí.

Los cortometrajes volvieron a ocupar un lugar central: Tristes tigres fue reconocido como Mejor Corto Social; Faustino como Mejor Corto de Comedia; El gato negro como Mejor Corto Granadino; Piedra, papel o tijera como Mejor Corto Andaluz; y 893 Km fue elegido Mejor Corto Nacional. En el apartado internacional, el premio recayó en Cineteca, de Dima Montanari (Italia). El Mejor Guion de Corto fue para Quejío de loba, de Andrea Ganfornina, y el Corto de Animación destacó por un ex aequo entre One Way Cycle y Estela, donde nunca nadie llegó antes. En interpretación para corto, Mariano Peña se alzó con el premio a Mejor Actor por Tiempo y perdón, y Saida Benzal con el de Mejor Actriz por Piedra, papel o tijera.

Alfombra roja

La alfombra roja de la Gala de Clausura de la VI edición del Festival de Cine Premios Lorca reunió a muchos admiradores y curiosos en el exterior de la Sala Mae West para recibir a las grandes personalidades de este año, invitados muy conocidos como Beatriz Rico, Sergio Pazos o Enrique del Pozo. El desfile institucional llegó de la mano de Rosario Pallarés, concejala del Ayuntamiento de Granada; el delegado de la Junta de Andalucía, David Rodríguez; y el diputado Antonio Mancilla, representantes que subrayaron el apoyo institucional a un certamen que consolida a Granada como un referente cultural del sur de España.

El desfile artístico aportó algunos de los momentos más celebrados de la alfombra. Además de Beatriz Rico y otros intérpretes nacionales, desfilaron figuras muy queridas del entorno musical y escénico granadino como Pepe Cantero, Iván Centenillo, la soprano Mariola Cantarero, Mariquilla o Pepe Luis Habichuela, referentes indiscutibles de la identidad cultural de la ciudad. Su presencia reafirmó el vínculo del festival con el talento local, la industria creativa y el tejido empresarial granadino, una de las señas de identidad de los Premios Lorca.

La tarde había comenzado a las 17.30 con la llegada de los equipos de los largometrajes y cortometrajes a competición, acompañados por una nutrida representación de creadores de contenido. Rostros populares como Gocho, Marta Ureña o Carmen de Granada y otros divulgadores digitales aportaron cercanía al público, que llenó la zona exterior en una tarde marcada por la gran afluencia y el entusiasmo de los seguidores del festival.

El jurado de esta edición, integrado por profesionales de renombre del ámbito audiovisual nacional e internacional, posó ante los medios antes de ocupar su lugar en la sala para la gala final. Entre ellos destacaron perfiles de amplia trayectoria en montaje, dirección, producción y guion, que avalan el nivel y la diversidad de miradas presentes en esta sexta edición como Julia Juaniz, Iñaki Mercero, Ana Amigo, Aldo Benvenuto, así como destacados profesionales del sector y de la cultura granadina.

Respaldo institucional

La gala fue posible gracias al respaldo institucional y empresarial que sostiene el crecimiento del certamen. Entre las entidades colaboradoras destacan la Fundación La Caixa, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y los Ayuntamientos de Churriana de la Vega e Iznalloz, junto a un amplio tejido de empresas que hacen posible el desarrollo del festival, entre ellas EF Grupo, Cines Megarama, El Águila, Hoteles Meliá Granada, Hotel Bubaqia, Mercedes-Benz, Grupo Paripé, Mae West y Quesada Carpio, entre otras muchas compañías comprometidas con la cultura y la industria audiovisual.

Con un ambiente vibrante y una gran respuesta del público, la Sala Mae West reunió a 450 personas en una gala presentada por Jesús Albarracín y la modelo Carmen Laura y volvió a convertirse en epicentro del cine andaluz durante una noche que puso el colofón perfecto a una edición especialmente celebrada por su alta participación tras la emotiva Gala del Talento Local del pasado día 26. Una clausura que volvió a demostrar ante industria y espectadores que Granada es un escenario privilegiado para el talento, el cine y la cultura.