Fernando Tejero, María Luisa Gutiérrez y Antonio Panizza brillan en la alfombra roja de los Premios Lorca

'Disforia' se impone como gran vencedora con los premios a Mejor Película, Dirección y Actriz Protagonista, seguida de Cariñena, que obtiene los galardones a Actor Protagonista, Actor de Reparto y Banda Sonora

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:54

El Festival de Cine de Granada Premios Lorca ha dado a conocer este sábado el palmarés de su sexta edición en una gala marcada por ... el reconocimiento a las grandes trayectorias del cine español tanto como a la innovación creativa. Entre ellas brillaron los tres grandes protagonistas de la noche: Fernando Tejero, que recogió el Premio Lorca de Honor al Talento Andaluz; María Luisa Gutiérrez, productora y cofundadora de Bowfinger International Pictures junto a Santiago Segura y ganadora del Goya 2025 por La infiltrada, reconocida con el principal galardón honorífico del festival; y el estilista y peluquero granadino Antonio Panizza, ganador de un Goya por La niña de tus ojos y figura imprescindible del cine español, homenajeado con el Premio de Honor a la Trayectoria en Estilismo.

