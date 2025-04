El Federico inexplicable cobra vida

José Antonio Muñoz Granada Jueves, 3 de abril 2025, 00:51 Comenta Compartir

El aura que emana de la figura de García Lorca trasciende su obra, su vida y su muerte. El mito lorquiano se construyó con sus letras tanto como con las de sus amigos, quienes siempre destacaron que tenía ese 'no se qué que qué sé yo' que le hacía un ser humano diferente. En esa realidad inexplicable con palabras pero contada mil veces ahonda el investigador y profesor Ismael Ramos en su nueva obra, 'El mundo esotérico de Federico García Lorca', que ha publicado Comares y que se presentó hace escasas fechas en el centro cultural vinculado a este sello editorial granadino, lleno para oír al autor, a quien acompañó el 'enlorquecido' Miguel Poveda, y la editora Ana del Arco, quien ejerció como moderadora y a veces, azorada testigo de las historias que ambos contaban, vividas en primera persona o con protagonistas ausentes de la sala porque la niebla del tiempo se los llevó.

«El Federico que aparece en el libro de Ismael Ramos es muy verdad», dijo Poveda nada más comenzar el acto. El cantaor flamenco ha puesto en marcha en fecha reciente una iniciativa cultural que pretende acercar la figura del poeta granadino a visitantes y granadinos. «Un día pasé por Acera del Darro, 50, y sentí su presencia impulsándome a evitar que el local se convirtiera en una tienda de ropa, por decir algo. Y me vino una frase a la mente: en esta casa nacieron mis sueños. Por ello, me estoy dejando el tiempo y mi familia sufre mi ausencia. De todas formas, parece que no soy el único loco de esta historia, porque Ismael está tan enlorquecido como yo...», dijo entre risas.

Ramos quiso conectar el mito lorquiano con el pitagórico. «Pitágoras decía su verdad cubierto con un velo de lino. Sólo los elegidos podían ver su rostro, mientras el resto de sus seguidores sólo podían oír su voz. Con este libro, he sentido que Federico levantaba el velo y me dejaba entrar». El autor, afirma, ha oído la voz de la hermana del poeta, Isabel, quien decía: «Su mundo, hasta jugando, fue el misterio», o la de su hermano Francisco, quien aseguraba: «Siempre estuvo atraído por lo sobrenatural». Por lo demás, habla del episodio en el que el poeta fue tocado por un rayo, los testimonios de su íntima amiga Emilia Llanos, con quien participó en sesiones de espiritismo, o de José Murciano, quien afirma que el poeta «es una noche de enigmas».

Es el propio literato quien se da cuenta de su conexión con lo sobrenatural, porque, según el autor de 'El mundo esotérico de Federico García Lorca', en una carta le dice a Murciano: «Una parte de mi alma acaba de despertarse». También el diplomático Carlos Morla-Lynch, amigo del fuenterino, afirma: «Hay otro Federico, el del más allá, obsesionado por la vida tras la vida humana». Según Ramos, el poeta hizo proselitismo de la teosofía, e incluso Jorge Zalamea llega a afirmar que era un médium, depositario de fuerzas telúricas.

En un momento determinado del acto de presentación, Poveda contó algunos episodios ciertamente inquietantes, como el hecho de que durante la creación de su álbum 'Enlorquecido', había «canciones que se escribían solas. De repente, una espiral en mi alma me dictaba cosas, conectando sueños y frases. Fue una especie de desdoblamiento. Ello me llevo a un ansia casi obsesiva por querer saber más de Lorca, y no sólo de él, sino de su entorno. Por eso hice una portada para mi disco en la que nuestras imágenes se funden. Creo que me poseyó», dijo.

Ni frío ni calor

Ismael Ramos compartió con los asistentes a la presentación algunas de sus sensaciones no sólo al crear este libro, sino los otros que ha dedicado al autor, como el exitoso 'Federico y la masonería' (Editorial Masónica), donde explora con abundante documentación la conexión existente entre el poeta y los ritos, de los que era un gran amante. Citó la frase conocida de Jorge Guillén: «Cuando estaba con Federico, no hacía ni frío en el invierno ni calor en el verano. Hacía Federico». Esta frase sugiere algo que en las presencias sobrenaturales es común, los cambios bruscos de temperatura o el aislamiento térmico del exterior. Igualmente, Emilia Llanos narró en numerosas ocasiones cómo, después de su asesinato, le oyó hablar, y no olvidemos que identificaba su voz sin problemas, de tantas veces como compartió momentos con él. Algo así le ocurrió al autor, que, sin haber oído su voz –hoy perdida– sintió que le llamaba más de una vez.

'El mundo esotérico de Federico García Lorca' se escribió en pocos días. Según su autor, vivió «en un estado alterado de la conciencia, que mi mujer sufrió en primera persona. Apariciones de extrañas imágenes en el ordenador, roturas de cristales imposibles desde el punto de vista de la física, una primera edición de sus 'Obras completas' vendida, casi regalada, por un librero que desaparece sin dejar rastro ... No me atrevo a aventurar una hipótesis, pero viví muchos hechos que no tienen explicación», asegura.

