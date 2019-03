«La farruca fue el pelotazo de mi vida» El bailaor 'Manolete'. / ALFREDO AGUILAR Entrevista con Manuel Santiago Maya 'Manolete', que hoy recibe un homenaje en el Palacio de Congresos JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS GRANADA Miércoles, 27 marzo 2019, 23:55

Un plantel flamenco de verdadero lujo se cita esta noche para homenajear a Manolete. El Palacio de Congresos reunirá a más de medio centenar de artistas de primer nivel y de todas las edades que de una u otra manera están agradecidos al bailaor y coreógrafo granadino. Manuel Santiago Maya, nacido en el Sacromonte en 1945, marcó una época con su valentía y elegancia. Su baile ha dado la vuelta al mundo y sus formas han creado escuela. En el mes de octubre se repetirá este homenaje en la ciudad de Madrid.

–¿Recuerda cómo fueron sus comienzos?

–Bastante. Fueron duros. Desde pequeñitos en las cuevas del Sacromonte como se vivía en aquel entonces. Pasé por todas las cuevas y de casi todas las cuevas me echaron, porque era un poquito rebelde, no por otra cosa.

–¿Quién había en el Sacromonte en aquella época?

–Estaban los mayores, que eran nuestras madres, nuestros padres y nuestras familias. Nosotros trabajábamos porque teníamos hermanos mayores ya haciéndolo, para llevar algo a la casa en ese tiempo.

–¿Y del Sacromonte a Madrid?

–Mi hermano Juan Maya 'Marote' me llevó a Madrid. Me dijo: «Niño, tú te tienes que venir conmigo allí. Tú sirves para esto». Me llevó a mí y a otro hermano mío que era guitarrista y de ahí empezamos a subir y a subir. Allí compartimos escenario con Manuela Vargas, La Chunga…

–¿Recuerda alguna anécdota de ese tiempo?

–Muchas. Íbamos con Manuela Vargas y con el Beni de Cádiz en Londres, que llegábamos a los sitios a tomar café, a comer o a comprar y, como no sabía, el Beni decía: «Cuánto, cuanto» y sacaba todas las monedas y le quitaban las más grandes. Él decía: «Te llevas todas las grandes y me dejas las pequeñitas», con mucha guasa. Estábamos toda la juventud con él porque tenía mucha gracia

–¿Dónde trabajó en Madrid?

–Estuve en Torres Bermejas mucho tiempo, cuando en los tablaos estaban las figuras de toda Andalucía: Camarón, Paco de Lucía, todo el mundo que bailaba, Mario Maya, El Güito… Todo el que valía.

–¿Ha tenido pareja de baile en algún momento?

–Pareja, pareja, no. Pero con Merche Esmeralda hicimos una obra para el Nacional, la de 'Los tarantos' de Alfredo Mañas, que también la hicimos aquí, la estrenamos en el Isabel la Católica con una 'pilísima' de figuras.

–¿Y su relación con Granada?

–Veníamos en vacaciones, a ver a nuestros padres, hasta que se pusieron malillos y decidimos pasar aquí más tiempo. Tenemos una casa muy grande, que no vivíamos en ella porque siempre estábamos viajando, y aquí nos tuvimos que quedar un año entero. Y, de ahí, saltó la idea de la escuela desde el Ayuntamiento en 2007. Yo tenía la ilusión de venirme y montar algo en Andalucía, pero mi meta era Granada, mi tierra.

–¿El flamenco ha cambiado mucho?

–Sí, ha cambiado bastante. No se sabe si para bien, para mal o para regular. Antes sabíamos movernos en el teatro porque era nuestra cuna. Los bailaores de ahora, todos tienen un estilo, están muy preparados, pero tienen más técnica que otra cosa.

–¿Qué supuso la farruca en su carrera?

–La farruca fue el pelotazo de mi vida. Porque la monté de una forma… La farruca era clásica; todo el mundo bailaba farrucas, pero cuando yo la hice me avancé a mi tiempo, porque hacía cosas que nadie se atrevía a meter en una farruca. Por eso tuvo el éxito que tuvo.